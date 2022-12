Millonaria sanción a EPS Emdisalud por traslado irregular de usuarios

El superintendente nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, confirmó la sanción que impuso a la EPS Emdisalud tras detectar un traslado irregular de usuarios en los departamentos de Bolívar, Antioquia y Córdoba.



La sanción es de 2.000 salarios mínimos



La investigación adelantada por la Superintendencia evidenció que la EPS violó el principio de libre escogencia dentro del sistema de salud y cargar de manera fraudulenta a 5.724 usuarios sin que mediara solicitud o autorización expresa por parte de los mismos.



Para la SuperSalud, además de violar el derecho que tienen los usuarios a la libre elección de la EPS a la cual deseen pertenecer, puso en riesgo sus vidas.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El alcalde de Cúcuta ya denunció ante la Corte Penal Internacional al presidente de Venezuela, por violación de derechos humanos, tortura discriminación racial y delitos de lesa humanidad.



-"No colocar un condicionamiento como el de la libreta militar para que la gente ingrese a trabajar, no quiere decir que haya una decisión contra el servicio militar obligatorio, sino buscar una política pro empleo para los jóvenes", aseguró el ministro de trabajo Luis Eduardo Garzón.



-El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar confirmó que la adopción en el país ha disminuido en un 62 %, y que hay 4850 niños con necesidades especiales esperando a una familia que los adopte.



-El vicealcalde de gobernabilidad de Medellín Luis Fernando Suárez admitió que en esa ciudad sí hay viviendas a las que grupos ilegales llevan a sus víctimas para torturarlas o desmembrarlas. Defensores de derechos humanos aseguran tener identificadas por lo menos 10 casas de pique, piden acciones por parte de las autoridades.



-A siete ascendió el número de muertos en un accidente de un bus de servicio especial que al parecer perdió el control y se volcó sobre la vía al occidente de Antioquia, cerca al municipio de San Jerónimo. En el accidente resultaron heridas 25 personas más que fueron trasladadas a los hospitales de municipios cercanos.



-El departamento de Córdoba concentra el 40% de las investigaciones por trabajo infantil en Colombia. Le siguen César, Bolívar, Norte de Santander y Tolima, según revela un estudio del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



-Las exportaciones realizadas desde Colombia a Europa, en lo corrido del año, disminuyeron 36,5% respecto al mismo periodo de 2014. De acuerdo con el DANE, esta situación se generó debido a la caída de las ventas de combustibles, aceites minerales y sus derivados.



-El presidente de Israel, Reuvén Rivlin, aseguró hoy que "israelíes y palestinos no avanzarán un paso mientras no dialoguen" y señaló que su país no está violando el statu quo en la Explanada de las Mezquitas, lo que los palestinos consideran una de las causas de la actual ola de violencia.



-La Cámara de Comercio de Barranquilla afirmó que el partido de la Selección Colombia tiene un impacto económico significativo para la ciudad estimado en 13.143 millones de pesos, de los cuales el 48% corresponde a boletería, 31% a gastos relacionados con alimento, transporte interno, entre otros, y el 21% restante a gastos de hotel y hospedaje de las personas que visitan esta capital.



-Hoy en horas de la tarde, se espera que el entrenador de la selección Colombia José Néstor Pékerman de conferencia de prensa previa al juego que dará inicio a las eliminatorias al mundial de Rusia 2O18. John Jaime Osorio desde la concentración del combinado nacional.



-Desde el jueves y durante más de 45 días se autorizó el cierre total de la intersección de la Carrera 18 con 94, por obras en ese lugar.