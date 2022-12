No hubo acuerdo de salario mínimo entre empresarios y sindicatos

Durante el encuentro, 3 de las 4 centrales obreras que pedían aumento de 10 % al salario mínimo bajaron propuesta a un 8,5 %. (Escuche también: En incremento de salario mínimo, el palo no está para cucharas: presidente Anif)



Sin embargo, los empresarios no aceptaron subir a esa cifra el aumento del salario mínimo para 2016.



Así las cosas, queda en manos del Gobierno citarlos para otra reunión y hay plazo hasta el 30 de diciembre para buscar un acuerdo y evitar que se establezca el aumento por decreto.



Se conoció que tanto trabajadores como empleadores tienen disposición para negociar, por lo que aún es incierto el aumento del salario mínimo del próximo año.





Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Con beneplácito recibieron las víctimas de la violencia en el Cauca, el anuncio sobre el acuerdo alcanzado en la Habana.



-Los comerciantes de Corabastos, rechazaron la posibilidad de que el gobierno intervenga los precios de los alimentos, para evitar que la inflación siga creciendo.



-Ya se encuentra en el Valle del Cauca el presidente ecuatoriano Rafael Correa quien adelantará una cumbre binacional, con el presidente Juan Manuel Santos.



-La Secretaría de Movilidad de Medellín recordó que, a partir de este martes, las cámaras de fotomultas, instaladas en la ciudad, generarán comparendos para quienes transiten sin la revisión técnico-mecánica o el seguro obligatorio.



-Fueron identificadas dos víctimas del llamado ‘monstruo de Monserrate’.



-En desacuerdo se mostraron varias personas en Villavicencio tras la rendición de cuentas presentada por el Alcalde Saliente Juan Guillermo Zuluaga.



-El presidente Nicolás Maduro aún no confirma su asistencia a la cumbre de Mercosur, que se realizará el próximo domingo en Paraguay.



-La líder ultraderechista francesa Marine Le Pen fue absuelta de las acusaciones de incitación al odio por haber comparado los rezos callejeros musulmanes con la ocupación de Francia por los nazis.



-Atlético Nacional viaja esta tarde a Barranquilla para el primer juego de la final del fútbol colombiano.



-Directivas del Junior reportan exitosa venta de la boletería para el primer partido de la final del fútbol profesional colombiano en Barranquilla.



-Familiares de las víctimas del accidente del bus en carreteras de Cundinamarca piden mayor rigurosidad de las autoridades para evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.