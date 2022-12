No puedo caminar más de 2 cuadras: hombre al que EPS programó cirugía para 2018

en la realización de una prótesis, que es de carácter urgente.

“La cirugía es prioritaria porque estoy afectado en mi salud. No me puedo movilizar porque me afecta mucho el dolor y la inflamación de mi rodilla”, manifestó.

Valencia, quien tiene 82 años, aclaró que camina con mucha dificultad porque el dolor es insoportable y que no puede recorrer más de dos cuadras.

“Para el dolor no me han suministrado nada porque uno de los especialistas que me atendió me dijo que lo único que puede mejorar es la cirugía”, agregó.

Por su parte, Andrea Lizcano, subgerente de S.O.S Salud, la EPS encargada de la cirugía, dijo que está adelantando las acciones pertinentes para que este tipo de cosas y no se vuelva a presentar pues, según explicó, todo se trató de un error.