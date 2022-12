¡No se la puede perder! Este viernes podrá ver la "luna azul"

Este viernes, último día de julio, se podrá ver en el cielo una "luna azul", algo que ocurre aproximadamente cada tres años y que no volverá a producirse hasta enero de 2018.



Como recuerda el Observatorio Naval de EEUU en su página web, se llama "luna azul" a la segunda luna llena dentro de un mismo mes del calendario, julio en este caso. (Lea también: ¿Qué tiene Kepler 452b para ser considerado el futuro apocalíptico de la Tierra? ).



Cada ciclo lunar dura aproximadamente 28 días, por lo que cuando se produce una luna llena a comienzos de mes es probable que haya una segunda al final.



Eso es lo que va a ocurrir este mes de julio, que tuvo su primera luna llena el día 2 y tendrá una segunda, la "azul", este viernes día 31. (Lea también: NASA descubrió planeta posiblemente habitable, 'primo' de la Tierra ).



Se llama "luna azul" pero no se verá de ese color, sino en tonos grises, blancos o plateados, los que se aprecian normalmente en el satélite.



Según los expertos, la luna se ha teñido de azul en muy raras ocasiones, por efecto de polvo, ceniza o humo en la atmósfera a causa de grandes erupciones volcánicas o incendios forestales. (Lea también: Plutón tiene los tres elementos para que haya vida: directora de New Horizons ).



La última "luna azul" ocurrió el 31 de agosto de 2012 y, para ver la próxima después de la de este viernes, habrá que esperar hasta enero de 2018.



EFE