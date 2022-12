Ocho años sin ‘Joe’ Arroyo, ‘el hijo adoptivo’ de Barranquilla

Una Tarde En La Playa No Se Olvida

Yo Me Fui Para El Mar Con Catalina

En La Tarde estival Se Presentía

Que La Felicidad No Duraría

El Mar Se Llevo a Catalina

El Mar Se Llevo a Catalina

Entre Espumas Coloridas

Allí Se Va Catalina #JoeArroyo #CatalinaDelMar #Joesoneros #Colombia pic.twitter.com/dtvenRCLys