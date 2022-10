Palomino no renuncia y dice que espera que se sepa la verdad sobre acusaciones

Así lo reveló el oficial luego de conocerse la decisión de la Procuraduría General de abrir en su contra una investigación formal por estos hechos (Lea también:

Publicidad

“Como siempre ha caracterizado mi vida institucional, estaré totalmente dispuesto a acudir a los llamados de los organismos de control, con el fin de dar las explicaciones correspondientes de los actos que se me endilgan. Soy respetuoso de las determinaciones que a bien adopte el Ministerio Público”, asegura en un comunicado.

El general atribuye las acusaciones a una campaña de desprestigio a la que califica como infame: “Durante más de 38 años de vida institucional, siempre me he mantenido en la legalidad, la verdad y la justicia. En virtud de tales preceptos que me han acompañado desde mi hogar, espero que la justicia pueda devolverme la dignidad que se me ha arrebatado con mentiras e infamias”, indicó.

Publicidad

Este es el comunicado del general Rodolfo Palomino:

Publicidad

En atención al pronunciamiento del señor Procurador General de la Nación, el suscrito Director General de la Policía Nacional se permite informar a la opinión pública que:

1. Valoro que se adelanten las investigaciones pertinentes, que yo mismo he solicitado, y que estoy seguro conducirán a la verdad sobre acusaciones falsas, que se han hecho en mi contra de manera temeraria y sostenida.

Publicidad

2. Como siempre ha caracterizado mi vida institucional, estaré totalmente dispuesto a acudir a los llamados de los organismos de control, con el fin de dar las explicaciones correspondientes de los actos que se me endilgan. Soy respetuoso de las determinaciones que a bien adopte el Ministerio Público.

Publicidad

3. Durante más de 38 años de vida institucional, siempre me he mantenido en la legalidad, la verdad y la justicia. En virtud de tales preceptos que me han acompañado desde mi hogar, espero que la justicia pueda devolverme la dignidad que se me ha arrebatado con mentiras e infamias.

4. Agradezco el apoyo de la ciudadanía, los Policías de Colombia y especialmente el de mi esposa y mi familia, quienes se han visto sensiblemente afectados con esta campaña de desprestigio.

Publicidad

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

Publicidad

-Presuntos guerrilleros del ELN atacaron un puesto de policía en el municipio de Bagadó, Chocó, aumentando así a tres las incursiones guerrilleras en esa región del país durante el paro armado anunciado por el grupo insurgente.

-La ministra de Educación, Gina Parody, rechazó el paro armado del ELN que mantiene sin clases a 50 mil niños en Arauca y que está dejando a los niños en medio del conflicto.

Publicidad

-Los departamentos pierden anualmente 1.5 billones de pesos de ingresos, por cuenta del cartel que se dedica a vender licor de forma ilegal.

Publicidad

-La empresa anunció nuevas medidas con las que pretende ahorrar cerca de 1,6 billones de pesos.

-El periódico The New York Times publica un extenso reportaje sobre El Abrazo de la Serpiente, la cinta colombiana nominada al Óscar a mejor película extranjera.

Publicidad

-Cuatro eventos en tres continentes se reparten la atención del ciclismo colombiano esta semana. Hoy, en Asia, comenzó el Tour de Omán.

Publicidad

-Habitantes de Molinos, en Bogotá, denuncian que están desesperados con la inseguridad y con las constantes riñas que se presentan en el sector.