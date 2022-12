Piden prohibir en Colombia venta de libro del famoso youtuber ‘Rubius’

Con cerca de 40 mil ejemplares vendidos a nivel mundial, ‘El libro troll’ del famoso youtuber español Rubén Gundersen, conocido como ‘El Rubius’, se ha consolidado como uno de los textos por excelencia en los niños de Colombia y el mundo.

El libro del joven de 25 años, quien se dedica a subir videos sobre videojuegos a la plataforma YouTube, se plantea como un texto interactivo que consta de diversos retos que los lectores deben completar, como dibujar una cara en un banano y cargarlo todo el día o ayudar a cruzar la calle a una anciana portando un colador en la cabeza.

Al momento de su lanzamiento, Rubén dijo en su cuenta de Twitter que no se trata de un libro, “es más bien un juego lleno de memes sobreexplotados y penes. No va a tratar de “leer”. Es lo bueno. Es más bien un juego de trolleadas varias. Habrá páginas que tendrás que romper, quemar, ensuciar, etc”.

Sin embargo, padres alarmados piden que el libro se retire de las librerías colombianas pues representa un mal ejemplo para los menores.

Según la psicóloga Sandra Herrera “este tipo de libros y autores tienen un gran éxito porque nuestros hijos viven en soledad, van y se encuentran en el colegio con presión de grupo para consumir este tipo de literatura”.

Los niños, según la experta, solo “leen estos libros para estar a la moda, así los mismos niños organizan sus dudas y buscan sus propias respuestas”.

“Lo que debemos hacer es un proceso preventivo frente a esto, debemos estar actualizados para no dejar tan sueltos a nuestros hijos. No hay un control en las redes”, añade.

La doctora Sandra reflexiona sobre el papel de los padres de familia en la era digital, asegurando que se debe imponer “un límite al uso de las redes sociales, hay un programa de un muchacho chileno que hace chistes del mismo estilo que llevan a no tener formación sino a llenar una satisfacción momentánea de los niños”.

“Con nuestros hijos debemos hacer encuentros y ayudarles a tener la capacidad de discernir qué les conviene o no”, recomienda. (Lea además: Los youtubers que más dinero ganan en el mundo )

Asegura, sobre el episodio en que ‘Rubius’ fue acosado por sus fans en Argentina, que “ahorita al tipo casi lo matan las fans, pero en dos años no existe”.

Sandra Herrera añade que el lenguaje que utiliza el libro le es familiar a los menores y por eso se sienten identificados con su cotidianidad. “Hoy en día los niños se saludan con la palabra ‘pene’, cuando en el libro los mandan a hacer este tipo de retos les es familiar, para nosotros es extraño ese lenguaje”.

La vulnerabilidad de nuestros niños se da por falta de acompañamiento, hay venta masiva y fama. No les importa el impacto que tengan. Por eso es tan importante el desarrollo en los niños el tema de discernir lo bueno y lo malo.

“Todo esto viene porque la generación de hoy en día no sabe decir no, tiene que intoxicarse para sentirse aceptado (…) Me sumo a iniciativa de padres que insisten en que el libro de Rubius debe salir de las librerías del país”, dice.

Concluye que en su opinión “el apoyo está en el tema de acompañamiento de nosotros como padres con nuestros hijos. Esto se volvió un problema porque no sabemos cómo manejarlo”.