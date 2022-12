Probablemente Marte tenga la posibilidad de albergar seres vivos: OAN

José Gregorio Portilla, director del Observatorio Astronómico Nacional, se refirió en Mañanas BLU 10 AM al hallazgo de agua líquida en Marte que anunció la NASA este lunes.



“Lo novedoso en este caso es que debido a la sal, el agua líquida que brota del interior de Marte puede permanecer en estado líquido bajo las condiciones de temperatura y presión que reinan en la atmósfera marciana actualmente”, dijo.



Portilla reseñó que hace miles de millones años Marte era capaz de contener agua en estado líquido de forma permanente.



“Hay varias indicaciones de que Marte soportó océanos, mares y ríos de agua y que lamentablemente por el tamaño que tiene el planeta no fue capaz de conservar su atmósfera y se ha ido lentamente evaporando”.



Entretanto aseguró que este hallazgo tiene trascendencia porque abre la posibilidad de que este planeta albergue seres vivos.



“Muy probablemente Marte tenga la posibilidad de albergar seres vivos a pocos metros debajo de su subsuelo (…), no esperamos encontrar insecto o larvas pero probablemente podríamos hallar microorganismos.