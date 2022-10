Programa completo Épocas Blu 2 de enero de 2015

Imputarán cargos a rectora y docentes de Sergio Urrego por suicidio del joven: La Fiscalía General de la Nación imputará cargos a la rectora, la sicóloga y un docente del colegio Gimnasio Castillo Campestre, institución en donde estudiaba el joven Sergio Urrego, por considerarse que tuvieron un papel determinante en la decisión del menor a la hora de quitarse la vida.

Aumenta a 294 el número de menores de edad quemados con pólvora en Colombia: De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Salud ya son 718 los lesionados con pólvora en todo el territorio nacional durante las celebraciones navideñas y de año nuevo, de los cuales 294 son menores de edad.

Directivos de U. San Martín no tienen voluntad de salvarla: líder estudiantil: Luego de que las directivas de la Universidad San Martín no hubieran atendido la visita del Ministerio de Educación programada por este viernes, los estudiantes denunciaron que con eso se demuestra que las directivas no tienen voluntad de salvar la institución.

Choque múltiple en el centro de Bogotá deja dos lesionados: El cuerpo de Bomberos de Bogotá reportó la colisión entre dos vehículos particulares, una tractomula y un taxi, a la altura de la carrera 30 con calle 13- sentido norte a sur-, hecho que dejó dos personas lesionadas.

Un bus alimentador de TransMetro se incendió en Barranquilla: El incendio de un bus alimentador de la empresa TransMetro se registró en la tarde de este viernes en las calles del barrio Hipódromo, Barranquilla.