¿Puede Maradona llegar a la Presidencia de la Fifa? Opina un especialista

Javier Rodríguez, especialista en derecho deportivo de la Universidad de Alcalá en España, colaborador habitual de revistas especializadas y medios de comunicación, se refirió en Mañanas BLU 10 AM sobre la posible postulación de Diego Armando Maradona a la presidencia de la Fifa.



Con respecto a las chances que tendría Maradona de ocupar ese cargo, Rodríguez dijo que el exjugador de la ‘albiceleste’ tiene “todas y ninguna, según la reglamentación de Fifa tiene que reunir una serie de requisitos, aparentemente el hecho de que sea embajador de fútbol por los Emiratos Árabes es un título que podría ayudarlo, en principio sí, por qué no”, dijo. (Lea también: Diego Maradona se postulará a la presidencia de la FIFA, según Telesur )



“Según los estatutos de Fifa, cualquier persona que cumpla una serie de requisitos en el fútbol, como tener una participación activa al menos en dos de las últimos cinco años y ser presentado por una federación que cuente con el apoyo de al menos 5 países” puede hacerlo, agregó.



Sin embargo advirtió que esta postulación es más un rumor porque hasta ahora no hay nada oficial. (Lea también: Algunos solo son conscientes cuando duermen: Figo responde a Maradona )



“Mientras que no haya un proceso abierto y tengamos los candidatos presentados con los apoyos correspondientes, realmente son intenciones únicamente”, sostuvo.