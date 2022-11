¿Qué perciben los ciegos?... ¿Negro, blanco, gris, nada?

El portal BBC publicó un artículo en el que expone la situación de un periodista que trabaja para ese medio, Damon Rose, quien quedó ciego cuando era niño, por una operación inapropiada.

El periodista contó que lo que percibe no es completamente negro, desmintiendo que todos los ciegos queden en la oscuridad. (Vea también: ¡Increíble! Con esta App para Android los ciegos podrán ver )

“Entiendo que va a sonar extraño viniendo de una persona invidente, pero cuando la gente me pregunta qué es lo que más me hace falta por no ser capaz de ver, mi respuesta es siempre la oscuridad”, narró el periodista.

El hombre asegura que, en su caso, lo que percibe no es como cuando un ser humano con visión normal cierra los ojos, sino todo lo contrario, pues hay luz “brillante, colorida, siempre cambiante” y que le incomoda mucho, pues lo distrae.

Dice que ve colores café, turquesa, verde, azul brillante, amarillo, naranja y decenas de colores más, como si fueran juegos pirotécnicos.

“Si trato de bloquear todas estas distracciones cerrando mis ojos, no funciona. Nunca se van”, cuenta el hombre.

¿Es igual en todos los ciegos?

Varios estudios se han hecho al respecto. Según recopila un portal basado en la psicología, todo depende del tipo de ceguera que sufra; podrá percibir colores, sombras, oscuridad o luz.

Por ejemplo, las personas ciegas de nacimiento nunca conocieron imágenes o colores, por lo que perciben tonos pero no significan nada. Además, dicen expertos, al tener deficiente el sentido de la vista, se agudizan los otros, por lo que la vista pierde validez.

Una definición de curiosa de una persona que es ciega de nacimiento alguna vez dijo:

“Para mí es como si mis ojos fueran tu espalda… Por tu espalda no es que veas en negro, o borroso, o sombras… Simplemente no ves".

Hay otros invidentes que dicen que al pasar una mano de su lado izquierdo al derecho, por ejemplo, ven una sombra en medio de un fondo blanco.