Reacción de papa al recibir crucifijo fue de sorpresa, no desagrado: sacerdote

Luego de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, le obsequiara un crucifijo al papa Francisco en su visita a ese país, del que aseguraban es símbolo del comunismo, se generó una polémica debido a la expresión del Pontífice al recibirlo. (Lea también: Video: La reacción del papa cuando Evo Morales le regala ‘crucifijo comunista’ )

En diálogo con Mañanas BLU 10 AM, el sacerdote jesuita Javier Albó, explicó que cuando vio las imágenes en televisión de la expresión del papa al recibirlo, interpretó que fue de sorpresa y no de desagrado, debido a que tiene un significado social, que no es de comunismo.

“De la imagen misma de esa entrega hubo un programa de televisión en que yo estuve en que repetían la escena varias veces para ver qué se entendía, y al final creo que queda claro que es sorpresa pero no desagrado. Nos han hecho un favor mediático, no hay nada de identificación con comunismo pero sí es el diálogo”, aseguró.

El sacerdote Albó contó la historia detrás del crucifijo original, el cual está en su poder. Dijo que pertenece al padre Luis Espinal, quien lo fabricó manualmente con material reciclado como símbolo para denunciar los abusos del gobierno boliviano en la década del 70, por lo que posteriormente fue asesinado.

“Ese cristo era el de los votos, Luis Espinal lo único que hizo fue cambiarle la barra horizontal y la vertical para una que diera más sentido. Está hecha de tallados reciclables y a mano. La intención es la necesidad del pueblo de dialogar con cualquiera, no verla como barrera a la religión con el comunismo, sino un cambio”, indicó.

Sobre el crucifijo, finalmente señaló que lo tiene en su poder “junto a la cama y no lo suelta ni en pintura” porque lo rescató en la habitación que compartía con el padre Espinal cuando lo asesinaron.