Reconocido chef revela en dónde están los sabores más exóticos de Colombia

Existen 32 departamentos en Colombia, cada uno cuenta su propia historia en cuanto a riqueza cultural. Por eso, es habitual que dependiendo la región cambia el acento, el clima y hasta su gastronomía, pues, aunque no parezca, el país maneja diversos platos típicos y algunos son más exóticos que otros.

En diálogo con Blu Radio, el reconocido chef Nicolás de Zubiría reveló bajo su experiencia cuál es la región más sorprendente en cuanto a sobres éxitos y dijo que lo “sorprendió” el desierto de la Tatacoa, ubicado en el departamento del Huila.

¿Por qué el desierto de la Tatacoa tiene los sabores más exóticos?

Al ser un desierto, él pensó que no habría mucho de dónde sacar, pero al llegar allá se dio cuenta que hay platos exquisitos con frutos de la región y que demostró que se le puede sacar ‘jugo’ a todo lo que se encuentra en este sector del departamento del Huila.

“Pensaba que la comida no iba a ser lo que fue. Me imaginé que de pronto no habría tanta sustancia, pero fue algo espectacular. Conocimos personas espectaculares”, contó. No obstante, dijo que si bien lo sorprendió la región, en general el país cuenta con muchos sabores exóticos y nombrarlos todos sería imposible.

Según locales, existen tres platos típicos en el desierto: pepitoria de chivo, chivo en cualquier presentación y queso chicludo, que pocos conocen al llegar de turismo a esta zona del país. Lo raro de los platos es que se apoyan al clima para darle mayor profundidad a sus sabores.

Desierto de la Tatacoa - Foto: BLU Radio

¿Dónde queda el desierto de la Tatacoa?

Ubicado en el departamento del Huila en Villavieja, a una hora de la capital, Neiva, esta región es de un área de extensión de 330 kilómetros y es cercano también al Tolima, especialmente al municipio de Natagaima.

“Colombia es exquisito en sabores”, dice Zubiría

El chef, que hace parte de la nueva serie Aventura Gastronómica de Sony Channel, viajó por varias regiones del país. Ciudades como Cartagena, Santa Marta o Bogotá, al igual que regiones del Tolima hacen parte de la historia y en cada sitio se sorprendió al encontrar sabores únicos que pocos conocen. Por supuesto, destacó la diversidad del Amazonas y la cantidad de cosas que se encuentran en Leticia al ser una zona que une tres culturas diferentes al limitar con Perú y Brasil.

“Si hay una cosa que puede lograr unir a la gente es la gastronomía. Es una necesidad básica y toca botones por todos lados, esto une a cualquier persona”, dijo, además, según él, hasta el más enojado termina callándose cuando se trata de comer. La serie estrenará su tercera temporada el 15 de noviembre.