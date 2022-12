¿Reducirá los niveles de obesidad el impuesto a las bebidas azucaradas?

En Mañanas BLU 10 AM, Hernando José Gómez, economista y creador de un estudio del sector industrial sobre el impacto de establecer impuestos a las bebidas azucaradas, aseguró que esta medida no reducirá los niveles de obesidad en el país, debido a que las personas buscarán alimentos u otras bebidas con los cuales sustituir las calorías que suelen consumir con una gaseosa, por ejemplo.

Publicidad

“La experiencia internacional muestra que la gente lo que consume es un nivel x de calorías y no importa si se le ponen impuestos a algunos tipos de alimentos, las personas los tienden a sustituir por otros tipos de alimentos con las mismas calorías. Si no hay un cambio en los patrones de hábitos y ejercicio la medida no servirá”, indicó.

Gómez señala, basado en la Cámara de Industrias de bebidas de la Andi, que al incrementar el precio de las bebidas, la gente no buscará sustituirlas con agua embotellada que sería lo ideal y lo esperado por el Ministerio de Salud, sino que consumirían bebidas como la cerveza, por lo que advierte que “estaríamos sustituyendo unos problemas por otro”.

Publicidad

“Nos quedamos con un efecto sobre los precios que a quienes más afecta es a los más pobres, ya que es donde está más concentrado este consumo. También se afecta la industria y en poco tiempo el ministro de Salud encontrará que su medida no tiene el impacto esperado”, finalizó.