Romeo Santos y Enrique Iglesias, latinos favoritos a los Billboard 2015

Los cantantes Romeo Santos y Enrique Iglesias acapararon el mayor número de candidaturas de artistas latinos a los premios Billboard 2015, que se entregarán en Las Vegas (EE.UU.) el 17 de mayo y para los que parte como gran favorita Taylor Swift, anunció hoy la organización.



Los Billboard 2015, que son diferentes a los Billboard de la Música Latina que se concederán el 30 de abril en Miami, reconocen a los artistas más exitosos del año en EE.UU. según las ventas de álbumes, sencillos, transmisiones en radio, giras y uso de redes sociales.



Santos obtuvo 5 nominaciones, por 3 de Iglesias y 2 de J. Balvin y Juan Gabriel, respectivamente, y todos ellos disputan la categoría de mejor artista latino, en la que también figura Prince Royce.



Tanto Santos como Iglesias son finalistas en las otras dos categorías latinas de mejor álbum (Santos, "Fórmula: Vol. 2"; Iglesias, "Sex and Love") y mejor canción, en la que el bachatero figura por partida triple por "Eres mía", "Odio" y "Propuesta indecente", mientras que Iglesias opta al premio con "Bailando".



"Los Dúo" (Juan Gabriel), "Corazón" (Santana) y "3.0" (Marc Anthony) completan la lista de títulos en la contienda por el mejor álbum latino, y "6 AM" de J.Balvin disputa también la categoría de mejor canción latina.



Santos e Iglesias ostentan el mayor número de candidaturas a los premios Billboard de la Música Latina con 21 y 19, respectivamente.



En términos absolutos, la cantante Taylor Swift se hizo con el mayor número de nominaciones con un total de 14, seguida por Sam Smith con 13, Iggy Azalea con 11, Meghan Trainor con 9 y John Legend con 7.



Swift y Smith entraron en la pugna por el premio de mejor artista del año, al que también aspiran Ariana Grande, One Direction y Katy Perry, y el pulso entre ambos se repite por el galardón de mejor disco y mejor tema.



El premio de mejor álbum de la lista Billboard 200 lo disputa Swift, con "1989"; Smith, con "In the Lonely Hour"; Ed Sheeran, con "X"; Pentatonix, con "That's Christmas to Me"; y Maroon 5, con "V".



La categoría de mejor canción tiene como finalistas a Swift ("Shake it Off"), Smith ("Stay With Me"), Iggy Azalea ("Fancy"), John Legend ("All of Me") y Meghan Trainor ("All About That Bass").



El anuncio de candidatos a los premios Billboard 2015 fue realizado por la modelo Chrissy Teigen y el cantante Jussie Smollett desde las oficinas de Twitter en la ciudad de Santa Mónica, en el condado de Los Ángeles (EE.UU.), donde se dieron a conocer 36 de las 41 categorías reconocidas este año.



EFE