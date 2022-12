Santos posesionó a Villegas como MinDefensa y Gutiérrez como MinPresidencia

Este lunes el presidente Juan Manuel Santos posicionó a Luis Carlos Villegas como nuevo ministro de Defensa, luego de dejar la Embajada de Colombia en Washington.



El jefe de Estado aseguró que Villegas “tiene la paciencia y el carácter necesarios para la paz”. (Lea también: Este lunes, Luis Carlos Villegas asume como nuevo ministro de Defensa )



"Proyectar las fuerzas armadas hacia el momento en el que consigamos la paz y al mismo tiempo no descuidarnos, no bajar la guardia, para poder lograr esa paz. (… ) Y ese equilibrio, hablar de paz y hacer la guerra, también requiere de una persona de unas cualidades muy especiales (…) Luis Carlos Villegas tiene esas capacidades porque fue uno de los primeros negociadores plenipotenciarios de este proceso de paz”, indicó Santos.



Según Santos, el nuevo ministro de Defensa tiene “la piel de plomo, la paciencia necesaria y el carácter” para dirigir la cartera de seguridad, en el marco de un eventual acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.



“Conoce muy bien el proceso, conoce muy bien para donde vamos, conoce las condiciones desde el punto de vista militar, político y la negociación”, destacó el mandatario de los colombianos.



Finalmente, Santos aseguró que tiene claros los límites con la guerrilla y el terrorismo, algo que le ha ayudado a tomar decisiones en lo que tiene que ver con el proceso de paz que se lleva a cabo en La Habana, Cuba. (Lea también: Santos evaluará en Florencia consecuencias de ataques de las Farc )



“Cuando uno tiene claro cuáles son sus límites, sus líneas rojas y su objetivo, todas las tempestades y dificultades que un proceso de estos traen, se hace más fácil administrar”, finalizó.



En el mismo momento el presidente Juan Manuel Santos posesionó a la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez Botero, quien se desempeñaba como ministra Consejera de Gobierno y Sector Privado.



“María Lorena, como ustedes saben, ha sido mi mano derecha desde que me posesioné como Presidente de la República. Persona de toda confianza y ha demostrado tener unas capacidades excepcionales como funcionaria”, expresó el jefe de Estado. (Lea también: Santos prepara consejo de seguridad con MinDefensa y FF.MM por atentados de Farc )



El presidente aclaró que en su Gobierno “no hay “superministros ni superministras, sino superfuncionarios” y dijo que este es el caso de Gutiérrez.



María Lorena Gutiérrez Botero, nacida en Bogotá, es ingeniera industrial y especialista en finanzas de la Universidad de los Andes.



Obtuvo una maestría en Administración de la Freeman School of Business, en la Universidad de Tulane (Estados Unidos) y un Ph.D. en administración con énfasis en finanzas del mismo centro académico con sede en Nueva Orleans, Luisiana.

Fue decana de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, profesora del área de finanzas, directora del programa de pregrado en administración y secretaria general de la misma facultad.

También ha sido miembro del Consejo Directivo de EFMD, miembro del Consejo Asesor Internacional de Durham University, Presidente de la Alianza Iberoamericana Sumaq, miembro de la junta Directiva de CLADEA y de BALAS (Asociación de Negocios para Estudios Latinoamericanos).

La nueva ministra ha obtenido reconocimientos como uno de los 100 líderes de Colombia en 2008, uno de los diez jóvenes sobresalientes ejecutivos en Colombia, otorgada por la Cámara Junior de Colombia, y como uno de los ejecutivos exitosos en Colombia menores de 35 años por la revista Dinero.

Al comienzo de la administración del presidente Santos, María Lorena Gutiérrez fue Alta Consejera Presidencial para el Buen Gobierno y más tarde Secretaria General de la Presidencia. Con información de Presidencia