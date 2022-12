Si no hay cárcel para Farc, no pueden resarcir víctimas: Uribe a Kofi Annan

El senador Álvaro Uribe, tras su reunión con el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, destacó que le expresaron sus preocupaciones sobre el aumento de la inseguridad en el país, el aprovechamiento de grupos terroristas para rearmarse, y la intención de convertir en delitos políticos el narcotráfico y el reclutamiento de menores.



Aseguró que la justicia restaurativa no puede desligarse de la punitiva. “Si no hay cárcel para los responsables de las atrocidades, así sea con penas mínimas no se puede resarcir a las víctimas”.



Además destacó que Kofi Annan fue el promotor de la Corte Penal Internacional y de la tesis de que los grandes delincuentes deben ir a la cárcel.



Finalmente, dijo que la historia podría repetirse y por eso expresó estas preocupaciones al exsecretario de la ONU.