Si tiene $10 millones, estas son las mejores opciones para invertir en 2015

El analista económico Orlando Santiago, gerente general de Fénix Valor, resumió en diálogo con Blu Radio cuáles son las mejores inversiones que podría hacer en 2015.



“Si yo tuviera 10 millones de pesos, invertiría tres millones en ganadería y agricultura, otros tres millones en un CDT y cuatro millones de pesos invertirlos en la bolsa”, comentó.



Además explicó detalladamente cada uno de los sectores de posible inversión:



CDT: “una de las más tradicionales es el muy conocido CDT. Puede ser una alternativa importante porque el Banco de la República incrementó las tasas de interés”.



Dólar “la otra alternativa que ha rondado mucho en el mercado es el dólar. Ahora mismo el dólar en Colombia no ha perdido valor por el comparativo entre dólar y peso colombiano. Lo que ha ocurrido es que el euro se ha debilitado frente al dólar y ello hace que el dólar tenga un valor mayor para los colombianos”.





La Bolsa: “dejó de ser un mercado para algunos y pasó a ser una inversión para cualquiera”.





Sector de la construcción: “el Gobierno anunció que por la caída en el precio del petróleo se concentrará en el sector de la construcción”.





La vivienda: “haciendo un comparativo frente a los precios medios de ciudades de Europa, consideramos que la alternativa de vivienda no es buena, aunque eso no significa que el precio se va a caer el año entrante”.





Agricultura y ganadería: “se han convertido en unos negocios deprimidos por la inseguridad pero si se firmara un acuerdo de paz con las Farc, esto haría que las condiciones de seguridad mejoren y el negocio sea próspero”.