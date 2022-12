Siga estas recomendaciones para no caer en la ‘amnesia digital’

El doctor Óscar Bernal, neurólogo y especialista en trastornos del movimiento, dijo en BLU Radio que el cerebro es un grupo de músculos y que a medida de que se estimule, asimismo va a responder (Lea también: ¿Cómo crear buenos hábitos de sueño en los niños?).



“Lo importante es siempre mantener el cerebro ejercitado”, dijo al afirmar que no le preocupan los datos de la investigación de Kaspersky, llamada ‘Amnesia digital’.



“Usar adecuadamente el computador, la Tablet, nos ayuda a obviar ciertos pasos o ciertas informaciones que definitivamente no vamos a necesitar en un futuro pero siempre y cuando utilicemos esas neuronas en otras actividades”, agregó (Lea también: Mejore sus hábitos alimenticios y prevenga enfermedades con esta aplicación).



Sin embargo advirtió que “el problema es cuando dependemos absolutamente de las cosas y obviamos el uso de nuestro cerebro. El 20 por ciento de nuestro cerebro tiene un componente genético dominante y hay un 80 por ciento que debemos aprender a utilizar, sino no lo usamos tendremos un cerebro subdesarrollado”, indicó.



Finalmente se refirió a esos mitos urbanos que señalan que ciertos productos naturales sirven para mejorar la memoria (Lea también: Diez hábitos que afectan la salud del cerebro).



“No hay ningún medicamento natural que ayude a mejorar la memoria. Lo que ayuda es tener unos hábitos de vida saludable, ejercicio mental y físico, bueno patrón de sueño, buenas relaciones”.