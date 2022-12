Soho no seguirá los pasos de Playboy: los desnudos se mantendrán en la revista

Diego Garzón, director de la revista Soho en Colombia, se refirió en Mañanas BLU 10 AM a la reciente y polémica decisión de Playboy de no publicar más imágenes de mujeres desnudas.



“Recibimos la noticia con sorpresa, Soho de alguna manera se puede parecer a Playboy en su planteamiento, aunque los desnudos no son tan explícitos como en su momento lo hacía Playboy. Por ahora en Colombia, para fortuna nuestra, el desnudo funciona muy bien”, dijo.



Los directivos del mítico mensual reconocen que han sido superados por las circunstancias de un mercado donde las imágenes de carácter sexual son muy accesibles por la irrupción de internet.



Para Garzón Soho no correrá la misma suerte pues cree que muchas de las publicaciones generan polémica y por esa razón no pasan desapercibidas en el país.



“Siempre la ventaja es que estas publicaciones no pasan desapercibidas, hay gente que les gusta, otras que no, y siempre se genera un debate en torno a esto y por eso se venden muy bien”, señaló.



El director de la revista también reveló cómo es el proceso de selección al momento de elegir las portadas.



“Nosotros buscamos a quienes queremos ver en portada, no es un proceso fácil, toma tiempo, pero también hay muchas modelos y modelos no modelos que se postulan, luego es el equipo de producción quien evalúa si es viable o no”, indicó.



Con EFE