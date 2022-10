Star Wars no convence en Colombia pero es el film más taquillero de EEUU

No obstante, la séptima película de la saga no ha tenido el éxito que se esperaba en Colombia, puesto que otros títulos le han quitado el primer lugar en taquilla. De acuerdo a datos proporcionados por la cuenta de Twitter @SiHayCine , el fin de semana anterior, Star Wars estuvo por debajo de ‘Un Buen Dinosaurio’ y ‘Uno al Año no Hace Daño’ 2 (Lea también: "Star Wars" supera barrera de USD 1.000 millones en taquilla en tiempo récord ).

Publicidad

Volviendo a tierras norteamericanas, el nuevo récord de La Guerra de Las Galaxias pulveriza la marca de los 760,5 millones de dólares que desde 2009 defendía "Avatar", la película de ciencia ficción creada y dirigida por el cineasta James Cameron.

Publicidad

El estudio cinematográfico, que en 2012 compró la franquicia a su creador George Lucas, adelantó la noticia el miércoles en base a cifras provisionales y agradeció el compromiso de los seguidores de la saga.

Publicidad

"Nos sentimos orgullosos de estos récords, pero sabemos que no habrían sido posibles sin el entusiasmo y el apoyo de los fans", aseguró en el sitio www.starwars.com (Lea también: Un fan gana un maratón al ver 9 veces seguidas "Star Wars: The Force Awakens" ).

A nivel global, la cinta acumula 1.576,6 millones de dólares, que se suman a los 4.400 millones que consiguió la franquicia con las dos primeras trilogías.

Publicidad

Aunque esta cifra es impresionante, todavía está lejos de los casi 2.800 millones logrados por "Avatar" y los 2.200 millones de "Titanic" (1997), también obra de Cameron.

Publicidad

La recaudación de "El despertar de la fuerza", dirigida por J.J. Abrams, recibirá una importante inyección este sábado con su estreno en China, el segundo mercado más importante del mundo (Lea también: ¡Felicidad para los fanáticos de Star Wars! La nueva entrega, al fin en cines ).

El gran despliegue publicitario y la faceta multigeneracional de la cinta, que reúne a Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill y el resto de viejas glorias de la historia para dar el relevo a la nueva generación de protagonistas, han sido claves para reventar la taquilla.

Publicidad

Con AFP