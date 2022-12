Supersociedades ordena suspender las actividades de la red multinivel Es Klob

Para la supersociedades existen suficientes evidencias que permiten suponer que Klob no está dando cumplimiento a los requisitos legales de la actividad multinivel, por lo que fue ordenada la suspensión preventiva de sus actividades y la sociedad no podrá suscribir más contratos para la vinculación de miembros independientes y deberá informar a sus miembros vigentes sobre la medida ordenada por la Superintendencia.



Según la información obtenida por la entidad de vigilancia y control, se pudo deducir que el servicio que ofrece Klob está dividido entre publicidad y educación financiera. Por un lado, ofrece una plataforma de anuncios publicitarios y por el otro, una herramienta on line de educación financiera y estrategias personales.



"Según los informe de visita, en Klob Colombia se observó algunas irregularidades a la luz de las normas que rigen a las multinivel. Por ejemplo, la sociedad no ofrece a las personas vinculadas ningún bien o servicio para comercializar, pues el producto se reduce a la publicidad a través de su plataforma y la capacitación en línea", explica la Supersociedades.



También se pudo establecer que lo que ofrece la sociedad es una comisión por cada vez que se recomiende a otra persona y ésta adquiera un kit, lo cual no cumple con uno de los elementos fundamentales de la actividad multinivel sobre la entrega de compensaciones económicas o beneficios.



"La ley es clara en que el solo hecho de vincular nuevas personas a la red comercial de la actividad multinivel no podrá dar lugar a beneficio económico o compensación de ninguna naturaleza”, dijo Francisco Reyes, superintendente de Sociedades.