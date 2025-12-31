No investigarán más a estos cuatro futbolistas por caso de abuso sexual

La justicia de la provincia argentina de Tucumán cerró este martes sin llevar a juicio la causa contra cuatro futbolistas imputados por abuso sexual en 2024 cuando jugaban en Vélez Sarsfield, según confirmaron las partes.

Los jugadores sobreseídos son el arquero uruguayo Sebastián Sosa, el paraguayo José Florentín y los argentinos Braian Cufré y Abiel Osorio.

La denuncia fue presentada por una periodista deportiva de 24 años por un hecho ocurrido en marzo de 2024 en un hotel de Tucumán en el que se encontraba alojado el plantel de Vélez tras un partido.

"Me violaron. Me drogaron e hicieron con mi cuerpo lo que quisieron", contó la denunciante al diario Página 12.



Cufré y Florentín estaban imputados por violación, Sosa como partícipe secundario del mismo delito y Osorio por abuso sexual simple.

Vélez Sarsfield Foto: X @Velez

El juez a cargo de la causa consideró que los jugadores no cometieron ninguno de esos delitos y que la relación fue consentida, en una resolución dictada en una audiencia a puertas cerradas, según informó el diario local La Gaceta.

Tras el sobreseimiento, la denunciante dijo que el fallo "deja mucho que desear" y anunció que apelará la medida.

Publicidad

"Llevo 19 meses caminando por la justicia y no obtuve ninguna respuesta. No se me cuidó, no se me protegió en ningún momento", dijo al canal A24 tras la decisión judicial.

Por su parte, Sosa destacó en su Instagram que fue "sobreseído con una contundente sentencia".

Vélez Sarsfield había suspendido los contratos de los futbolistas pocos días después de la denuncia.

Publicidad

Actualmente, Sosa juega en Juventud de Uruguay, Florentín y Cufré en Central Córdoba y Osorio en Defensa y Justicia, ambos de Argentina.