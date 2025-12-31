En vivo
Fútbol

No investigarán más a estos cuatro futbolistas por caso de abuso sexual

La denuncia fue presentada por una periodista deportiva de 24 años por un hecho ocurrido en marzo de 2024 en un hotel donde se hospedaba el equipo.

Abuso sexual / Foto de referencia: AFP
Salpicados jugadores de fútbol profesional por caso de abuso contra mujer
Fotos: Lexica y AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 31 de dic, 2025

