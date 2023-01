Daniel Radcliffe dijo adiós a Alan Rickman, la persona "más leal" que conoció

Otros alumnos de la escuela de Hogwarts, como la actriz Emma Watson, y la creadora del mundo de fantasía que se esconde tras el andén nueve y tres cuartos, J. K. Rowling, se despidieron también de Rickman, que murió a los 69 años a causa de un cáncer (Lea también: Murió el actor Alan Rickman, quien interpretó al profesor Snape en Harry Potter ).

Radcliffe rindió homenaje al actor fallecido en su página de Google+ donde escribió que fue "sin duda uno de los mejores actores" con los que ha trabajado.

"Fue uno de los primeros adultos de 'Harry Potter' en tratarme como a un igual en lugar de como a un niño, trabajar con él en una etapa formativa como aquella fue muy importante y aplicaré las lecciones que me dio durante el resto de mi vida y mi carrera", subrayó con agradecimiento el joven londinense.

El mago más joven del cine apuntó también que el intérprete de cintas como "Die Hard" ("Jungla de cristal") y "Sense and Sensibility" ("Sentido y sensibilidad") era "muy amable, autocrítico y divertido" y que siempre le animó tanto en los años de "Harry Potter" como después.

"Los rodajes y los escenarios son mucho más pobres por la pérdida de este gran actor y hombre", agregó.

La británica Emma Watson, famosa por ponerse en la piel de la estudiosa y carismática Hermione Granger en el colegio de Hogwarts, le dedicó unos palabras de cariño a Rickman a través de su página de Facebook (Lea también: Ramsey volvió a atacar: Alan Rickman, de Harry Potter, su nueva víctima ).

"Me siento muy triste por lo de Alan (Rickman). Me siento afortunada por haber trabajado y haber pasado tiempo con un actor y hombre tan especial. Echaré de menos nuestras conversaciones", escribió Watson.

Por su parte, J. K. Rowling, compartió en Twitter que se encontraba "conmocionada" y "devastada" por la muerte del actor.

There are no words to express how shocked and devastated I am to hear of Alan Rickman's death. He was a magnificent actor & a wonderful man. — J.K. Rowling (@jk_rowling) January 14, 2016

"Mis pensamientos están con Rima (su esposa) y el resto de su familia. Nosotros hemos perdido un gran talento, ellos una parte importante de sus corazones", expresó la escritora de las aventuras del niño mago.

También le dijo adiós al apreciado actor, la actriz británica y compañera en la pantalla en la cinta "Love Actually" Emma Thompson: "lo que recuerdo en este momento tan doloroso es su humor, inteligencia y sabiduría".

"Era el aliado definitivo. En vida, en arte y en política. Confié en él al cien por cien y aprendí mucho de él", aseguró a la revista "Newsweek" (Lea también: Falleció el legendario actor colombiano Carlos Muñoz ).

La intérprete señaló que su "intransigencia, su ingenio inefable y cínico y la claridad con que veía las cosas lo convirtió en el artista que fue".

El australiano Hugh Jackman acudió a Twitter para recordar a su "amigo", del que destacó su "generosidad" y "afecto".

Alan Rickman. Incredible actor and director. Above all, the most generous, funny, loving friend to us. @Deborra_lee and I will miss you so . — Hugh Jackman (@RealHughJackman) January 14, 2016

En la misma red social, el controvertido actor Charlie Sheen alabó la labor de Rickman en el cine y le agradeció "haber redefinido (el concepto de) el villano en la grandes pantallas".

we lost a genius today, Alan Rickman. This gentleman redefined the big screen villain, forever. RIP © #HansGruber https://t.co/JCGDAvoywK

