Daniella Álvarez sorprendió en redes al mostrar su talento cantando: “Una guerrera”

Daniella Álvarez , la modelo y presentadora conocida por su valentía y resiliencia tras enfrentar una serie de complicaciones de salud, ha vuelto a acaparar la atención en redes sociales. En esta ocasión, la exreina compartió un conmovedor video en su cuenta de Instagram, donde se la puede ver cumpliendo uno de sus sueños más anhelados: cantar para alabar a Dios.

La presentadora, quien en el 2020 tomó la difícil decisión de amputar su pie y parte de su pierna izquierda debido a una isquemia, ha sido un ejemplo de fortaleza y fe para muchos. En el video, se le ve junto a una de sus primas interpretando una canción religiosa en un estudio de grabación.

A pesar de aclarar que no es una cantante profesional, Daniella Álvarez aseguró que su motivación para crear este contenido no radica en su habilidad vocal, sino en su profundo amor por las canciones dedicadas a Dios. En una emotiva publicación acompañando el video, expresó: "Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a Él 😊, solo hacerlo desde el corazón".

La publicación revela cómo la fe y la espiritualidad han sido pilares fundamentales en la vida de la modelo desde que enfrentó las complicaciones de salud en 2020. En sus redes sociales, comparte mensajes de gratitud y reflexiones sobre la importancia de su conexión con lo divino. En este particular video, Daniella Álvarez compartió la experiencia de cumplir un sueño al cantar junto a su prima. Además, destacó que esa colaboración musical siempre fue un anhelo para ambas, y ahora, finalmente, se hizo realidad.

El emotivo momento ha generado una ola de comentarios positivos y muestras de apoyo en las redes sociales, donde los seguidores de la exreina resaltan su valentía y determinación frente a las dificultades que ha tenido que atravesar. "¡Que bonito! Toda gloria y alabanza para Dios", "Dios tiene un propósito... eres su guerrera favorita", son algunas de las reacciones que dejó la emotiva canción.