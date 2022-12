De la comuna 13 al fútbol europeo: el entrenador que forma talentos “con las uñas”

Willington Cano inició en el fútbol a los 11 años; pasó por equipos como el DIM cuando lo dirigía Víctor Luna y también por Atlético Nacional, durante la dirección técnica de Alexis García. Después de estar una temporada en Centroamérica se retiró en 2007 y fue cuando comenzó un proyecto que lleva 11 años en pie: la Escuela de fútbol Semillas de Vida y Paz de San Javier.

A diario entrena a niños y jóvenes que quieren ser los mejores en la cancha, desde los 5 años hasta los 21, pero más allá del proyecto deportivo, su objetivo es rescatarlos de otros caminos a los que son vulnerables por las dinámicas de violencia e ilegalidad que han azotado a la comuna 13.

Publicidad

“Esa parte íntegra es lo que más me interesa, que si al final del camino, de esos 450 jóvenes que tengo si no llegan todos al fútbol profesional que me quede la satisfacción de ver crecer grandes personas, muchachos útiles a la sociedad, profesionales, buenos hijos, buenos padres de familia que es en lo que me he enfocado y es una de las misiones y visiones que tengo en la comuna 13”, manifiesta.

La cancha de El Salado, a la que llaman La Bombonera, es como otro hogar para él y sus alumnos a quienes siente como hijos. Algunos llevan entrenando diez años y ahora se sienten más cerca de sus sueños, como Juan Pablo Montoya.

Le puede interesar: El conmovedor mensaje de agradecimiento con el que Mónaco se despidió de Falcao

“He estado acá casi toda la vida, quisiera salir adelante, ser jugador profesional en el fútbol de exterior y sacar a mi familia adelante (…) acá nos enseñan valores, a respetar la gente, a ser más responsables”, destacó.

Publicidad

Varios de los pupilos de Cano ya llegaron al fútbol europeo como Kevin López, quien ahora juega en el Gil Vicente de Portugal y Dairon Alexander Mosquera, fichado por el Sparta, de Moldavia. En la liga colombiana hay también otros jóvenes de La Bombonera: Juan Fernando Asprilla (Real Santander) y Diego Grisales (Fortaleza FC).

Contra las deudas que implican sostener a 200 deportistas en la Liga Antioqueña de Fútbol, tener un equipo compitiendo en la categoría sub20 y gastos de dotación y personal para entrenar, Willington sigue dedicando todo su esfuerzo al proyecto.

Publicidad

“Me ha tocado con las uñas sacar los muchachos adelante rebuscarme los recursos de una u otra manera para sostenerlos en la liga antioqueña, los uniformes, triplicar esfuerzo como técnico para entrenar todos los niños y jóvenes porque no tengo cómo traer más técnicos de fútbol o personas capacitadas que me ayuden (…) hago un llamado a la gente de buen corazón que para que conozca el proyecto, sus necesidades, invitar a la empresa privada, jugadores, técnicos referentes, ayudemos, no dejemos a los jóvenes a la deriva”, manifestó.

Vea también: Alexis Mendoza se va del Deportivo Independiente Medellín