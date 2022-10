De poesía a clásicos modernos: tres autores recomendados por Alejandro Gaviria

Luego de lanzar su último libro, 'Siquiera tenemos las palabras', el exministro de Salud y actual director del Centro de Observación de Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, explicó su motivación para escribir lo que él llama “un libro sobre libros”.



Le puede interesar: Nuevo libro de Alejandro Gaviria será lanzado en la FilBo



"La literatura no podrá salvarnos, pero es uno de nuestros principales mecanismos de defensa; un refugio, un consuelo y una forma de resistencia”, escribe Gaviria en la presentación del título, editado por Planeta, del cual dice que es una forma de compartir su biblioteca “y traer autores de la primera mitad del siglo XX en la que la Humanidad demostró su capacidad de ser tan destructiva”.



En ese sentido, Gaviria recomendó tres de sus autores favoritos: “Volver sobre Jorge Luis Borges y su mirada escéptica de la realidad, sus cuentos e incluso sus poemas. Su ‘Libro de arena’ con cuentos que intentan ser ciencia ficción; a mí siempre eh a gustado leer el Quijote, una y otra vez, y creo que vale la pena; y me gusta la poesía. Ahora que estamos en Semana Santa me ha gustado recordar una frase muy bonita que leí de un poeta venezolano que se llama Rafael Cadenas: ‘La poesía es la única religión que le va quedando a los hombres’”.



“La poesía como una reflexión del paso del tiempo, la poesía como una forma de recogimiento, de reflexión sobre nuestro tránsito efímero y sobre el sentido de todo, nuestra ontología. Qué hacemos flotando en este planetica en la inmensidad del Universo”, agregó.

Escuche el audio aquí:

Publicidad