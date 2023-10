¿De qué murió el actor Matthew Perry? Esto es todo lo que se sabe

Los amantes de la televisión y seguidores de la icónica serie de los años 90, 'Friends', están de luto tras la noticia del fallecimiento del querido actor Matthew Perry. A los 54 años de edad, Perry, reconocido por su papel como Chandler Bing en la exitosa serie, nos ha dejado este sábado 28 de octubre, dejando a sus admiradores consternados.

La noticia de su repentina muerte fue adelantada por varios medios estadounidenses, y el periódico Los Angeles Times informa que Perry fue encontrado ahogado en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles. Las autoridades respondieron a una llamada de emergencia en su domicilio y lo encontraron inconsciente, según fuentes policiales.

Matthew Perry se elevó a la fama mundial gracias a su inolvidable interpretación del sarcástico pero entrañable Chandler Bing en 'Friends'. Su carisma y talento lo convirtieron en uno de los personajes favoritos de los televidentes, dejando un legado que perdurará en la memoria de los fans de la serie.

Aunque 'Friends' fue su papel más icónico, Perry también tuvo una destacada carrera en la pantalla chica antes y después de la serie. Antes de unirse al elenco de 'Friends', participó en programas de televisión como 'Boys Will be Boys', 'Growing Pains', 'Silver Spoons' y 'Home Free', entre otros.

Además de la televisión, Perry incursionó en el mundo del cine, especialmente en comedias como 'Fools Rush In', 'Three to Tango', 'The Kid', entre otras. Uno de sus papeles más recordados en años recientes fue en '17 Otra Vez', donde actuó al lado de Zac Efron. Según confesó el propio actor, a lo largo de su vida había sufrido varios episodios de adicción a las drogas y al alcohol.

