Dejan bebé abandonando en una bolsa en el Guaviare; su mamá dejó una carta

Un bebé de aproximadamente 3 días de nacido fue abandonado dentro de una lona y bolsas de plástico que fue encontrada frente a una vivienda del barrio Brisas del municipio de San José del Guaviare. Según las autoridades, el hecho ocurrió en la mañana de este jueves 30 de septiembre.

Los propietarios de la vivienda, dos adultos mayores, escucharon el llanto del menor, razón por la cual abrieron la bolsa y pidieron ayuda de vecinos que en poco tiempo llegaron al lugar sorprendidos por la situación. Una enfermera del sector le prestó atención al bebé, mientras alertaban a las autoridades.

“El bebé estaba envuelto en una cobija y cubierto con la lona. Cuando yo escuché que los llantos provenían de la bolsa llamé a mi esposo y le dije que ahí había un niño. Él me ayudó a abrirla y pues ahí vimos a la criatura”, señaló doña Cecilia Rueda.

Dentro de la bolsa en la que fue dejado el bebé había una carta que decía lo siguiente:

“Por favor perdóname por esto que hago, pero no tengo como tenerlo, es lo mejor para él. Yo sé que me van a juzgar, pero no saben por lo que paso, no tengo ni para vestirlo, sé que estará mejor, que Dios me perdone, conmigo él solo sufrió y no es justo, por favor cuídenlo mucho ya que yo no pude".

Publicidad

Se presume que estas serían palabras de la madre del menor a la hora de abandonarlo.

El bebé fue trasladado al hospital de San José del Guaviare y tuvo que ser hospitalizado por presentar una infección en su ombligo, sin embargo su estado de salud es estable.

Mientras tanto la pareja de esposos que hallaron al bebé mostraron su voluntad de cuidar de él.

“Nosotros ya estamos mayores, pero si es necesario nos gustaría hacernos cargo de esa criaturita”.

Entérese de los hechos y noticias del momento en Colombia y el mundo: