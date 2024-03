Deportes extremos: conozca los mitos que hay detrás de estas actividades

Los amantes de la adrenalina siempre están buscando actividades para darle rienda suelta a sus emociones. Víctor Hugo Prieto, instructor de deportes extremos, quien lleva años con este oficio estuvo en Blu Radio respondiendo algunas dudas sobre este tipo de actividades.

“No lo sé, es algo que viene en mí, de hecho de niño yo me apretaba una toalla en la espalda y me creía Superman y no sabía que existía el paracaidismo”, mencionó

Los deportes extremos y querer sentir la adrenalina no es algo que se aprenda, es algo que está en uno, en toda actividad que se requiera mayor uso de energía y se necesite que se active el sistema, arriba de los riñones se va a activar la adrenalina y la noradrenalina, eso hace que se pueda rendir mucho más en la actividad física.

"El efecto de la adrenalina es activar la fisiología del cuerpo, no genera adicción, es un neuromito. Lo que hace que se sienta bien son las endorfinas, generan sensaciones placenteras intensas y se convierte adictivo, cuando estamos en peligro el cuerpo libera endorfinas para no sentir dolor, cuando vemos películas de terror el cuerpo también está liberando endorfinas", agregó.

Por su parte, Sergio Molina, phD en filosofía dijo que la característica de ser temerario alude a una persona audaz, acción sin medir consecuencias, no toma precauciones, asume riesgos, no es una cualidad, es una actitud, quizá un comportamiento que lleva a la persona a someterse a un peligro, a arriesgar su vida, a poner en riesgo su economía y sobre todo poner en riesgo su integridad, pongo mi vida en riesgo y la de los demás.

“Quien no arriesga un huevo no saca un pollo” aceptó la condición de miedo, pero hago un cálculo y no he de perder tanto como debe ser. Pasan siempre sustos, pero los minimizan es una preparación donde la seguridad va enfocando la primera parte, es cuestión de confianza", concluyó.