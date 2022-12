Desayunos sorpresas: el mejor regalo para un familiar o amigo sin mucho presupuesto

Cuando Colombia atravesó la crisis sanitaria por el COVID-19, miles de empresas tuvieron que reducir sus costos y así mismo el personal con el contaba, por lo que la tasa de desempleo aumentó durante el encierro por la enfermad. Frente a este problema, los ciudadanos tuvieron que buscar alternativas y muchos optaron por emprender como fue el caso de Amanda Prieto.

Harrlys Delijet es el negocio de Amanda Prieto se dedica a entregar desayunos sorpresa personalizados: “El emprendimiento nació en pandemia y pues las fechas especiales son tienen caducidad. Lo hacíamos, pero no teníamos un nombre, yo tengo nietos, pero no los conozco porque me niegan la visa siempre. Analizando vimos y quedo Harry, Deli y Jet”.

Pese a que existen diversos emprendimientos con la misma metodología, este busca diferenciarse al ser cómodo para cualquier familia. Además, esperan aceptar cualquier presupuesto para alegrar las fechas especiales.

“Mi emprendimiento se diferencia a los demás porque se tienen muy en cuenta los gustos a los demás, se envía a domicilio y es cómodo. Mi idea es cuando lleguen ellos se sorprenden, se asusten y pues se les entrega el detalle, que es muy personal”, explicó Amanda Prieto para En Blu Jeans.