Descubrió la infidelidad de su novio con insólito truco: "La cara de cornuda no me la ves"

Una joven descubrió la infidelidad de su novio de una forma inesperada. La historia comenzó cuando, luego de pasar la tarde juntos, la joven recibió un mensaje de su pareja que incluía una foto de una pestaña postiza en lo que parecía ser un sillón o una cama.

Esta es la historia

“Bebé, te dejaste una pestaña en casa jaja”, le escribió él, seguido de una broma: “¿Me parece a mí o tenés tantas ganas de quedarte a vivir acá que el inconsciente te desarma?”. La respuesta de la joven fue inmediata y sorprendió al chico: “Que raro. No siento que se me haya caído nada, las veo bien”.

Fue en ese momento cuando el joven intentó cambiar su versión, pero ya era demasiado tarde. “Ahh entonces olvidate, me debo haber confundido. Tal vez es un azuelo de caña de pescar que se le debe haber caído a Fede”, intentó argumentar. Sin embargo, la joven, desconcertada pero decidida, no le creyó.

Minutos después, le envió un mensaje definitivo: “Luciano, terminamos”. Desesperado, el chico comenzó a escribirle y a llamarla, pero ella no atendió.

Fue entonces cuando la joven envió una captura de pantalla de la conversación con su estilista, quien confirmó que la pestaña que apareció en la foto no correspondía a las que ella solía usar. “Eso técnica clásica, curva D, vos usás volumen tecnológico”, le aclaró la profesional.

Con la prueba en mano, la joven no dudó en escribirle a su ya exnovio: “Devolele la pestaña a quien corresponda, pero a mí la cara de cornuda no me la ves más” y lo bloqueó.

El video que cuenta esta historia se hizo viral rápidamente, acumulando más de 5 millones de reproducciones y generando todo tipo de comentarios sobre el ingenio de la joven para descubrir la infidelidad de su pareja.