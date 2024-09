Una profesora colombiana en Estados Unidos ha captado la atención de miles de usuarios en redes sociales con un video que introduce una tradición navideña del país en las aulas estadounidenses.

La educadora, conocida como ‘Tuty’ Vega, se vializó con una original forma de compartir la cultura colombiana con sus estudiantes norteamericanos, la cual mostró en su cuenta de TikTok y cuyo video ya tiene más de un millón de reproducciones.

Las imágenes ya cuentan con más de 100.000 'me gusta' y muestran a Tuty Vega terminando de escuchar una canción en español durante su clase, y comienza a explicar a sus alumnos el significado detrás de una frase emblemática en Colombia.

“Desde septiembre se siente que viene diciembre”, dice el popular jingle de una conocida cadena radial del país, famosa frase que la profesora desglosa y explica a sus estudiantes para que entiendan por qué es usada.

"Llego septiembre, después viene brujitas, Acción de Gracias, Navidad y se acabó esto, señores. Obvio tengo que irle mostrando a mis estudiantes desde ya como celebramos en Colombia", se puede leer en la descripción de su videos.

“Chicos, cuando llega septiembre en Colombia, se siente la energía de Navidad”, explicó Vega. “Estamos listos para diciembre desde el primer día de septiembre. Les voy a mostrar algo cultural: hay una canción muy famosa que todas las estaciones de radio ponen y que expresa esa anticipación”, agregó.

La profesora continúa detallando la tradición, animando a los estudiantes a moverse al ritmo de la música y a practicar el español, lo que genera un ambiente festivo y lleno de alegría en el aula. La respuesta de los estudiantes, que participan con entusiasmo en la celebración, es capturada en el video que rápidamente se viralizó.

Los comentarios en redes sociales han elogiado la forma en que Vega ha logrado “colombianizar” a los estudiantes estadounidenses. “¡Bravo por introducir nuestra cultura con tanto entusiasmo!” y “Imaginemos a estos niños cantando en casa, ‘since September we can feel that December is coming’”, son algunos de los mensajes destacables que celebran la creatividad y el espíritu festivo de la profesora.

Asimismo, reconocen en los comentarios del video la habilidad de Vega para enseñar de una manera divertida y culturalmente enriquecedora, sino que también ha puesto en el centro de atención la rica tradición navideña colombiana.