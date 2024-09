Jóvenes se hacen virales tras cometer insólito error en el cine: confundieron una palabra

Un video publicado en TikTok ha llamado la atención de los usuarios de la plataforma, gracias a un error lingüístico protagonizado por una pareja. El contenido, compartido por Evelyn Valens (@evevalens), muestra a la pareja discutiendo su amor por el cine, pero utilizando de manera incorrecta el término "zoofílico" en lugar de "cinéfilo".

En el video, la pareja explica su afición por las películas y su rutina de visitar el cine, pero el uso repetido de la palabra "zoofílico" ha causado una oleada de reacciones y burlas. El término "zoofílico" hace referencia a una parafilia que involucra una atracción sexual hacia los animales, una confusión que ha llevado a numerosos comentarios humorísticos por parte de los usuarios de TikTok.

La reacción de la comunidad en línea no se hizo esperar. Los comentarios de los internautas abarcan desde la sorpresa y la risa hasta la crítica ligera. Algunos usuarios han expresado su confusión con comentarios como: "Yo también, pero no entiendo qué tiene que ver ir al cine", mientras que otros han bromeado con observaciones como "son disléxicos" o "cuando yo lo digo me ven raro". La serie de respuestas refleja el tono general del video y el humor que ha generado el desliz.

El error, lejos de la intención original de promover su amor por el cine, ha convertido a la pareja en el centro de atención por razones inesperadas. En lugar de ser aclamados por su pasión cinéfila, se han visto envueltos en una serie de comentarios y varios memes.