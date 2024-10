Desgarrador mensaje de Louis Tomlinson tras muerte de Liam Payne: "Era parte vital de 1D"

Tras conocerse la desgarradora noticia de la muerte del cantante, quien hizo parte de la famosa banda One Direction, Liam Payne , el mundo de la música y sus fans han estado esperando los mensajes de despedida de sus excompañeros.

Fue así como Louis Tomlinson, excompañero del fallecido artista británico, compartió unas desgarradoras palabras respecto a la terrible pérdida. Con profundo dolor, el amigo de Payne le escribió a quien consideraba un hermano, y destacó el impacto que tuvo en su vida tanto a nivel personal como profesional.

"Estoy más que devastado por estar escribiendo esto, pero ayer perdí a un hermano. Liam era alguien a quien admiraba todos los días, un alma tan positiva, divertida y amable", se lee en la publicación de Tomlinson.

Además, recordó con cariño su primer encuentro con Liam, cuando ambos eran adolescentes, y cómo desde ese momento quedó impresionado por su talento vocal. Describió a Payne como un artista "con un gran sentido de la melodía", con miras a volver a componer juntos en un futuro, recordando viejos tiempos en la banda.

El cantante británico, autor de los éxitos 'Back to you' y 'Kill My Mind', también señaló que One Direction no hubiese tenido sentido sin la participación de Liam Payne: "En mi opinión, Liam era la parte más vital de One Direction".



En un mensaje directamente dirigido a Payne, Louis expresó su gratitud por haber tenido a Liam en su vida y el dolor que le causa tener que decirle adiós. Entre lágrimas virtuales, mencionó cómo había soñado con volver a compartir el escenario con su amigo, algo que lamentablemente no se materializó.

Finalmente, Tomlinson ofreció su total apoyo a Bear, el hijo de Liam Payne, prometiendo ser el tío que estaría allí para él y contarle historias sobre lo increíble que fue su padre. El mensaje culmina con una emotiva despedida: “Payno, mi chico, uno de mis mejores amigos, mi hermano, te amo, amigo. Descansa en paz”.

La publicación de One Direction

Además de la publicación del excompañero de Liam Payne, Louis Tomlinson, desde el perfil de One direction se publicó un desgarrador mensaje firmado, al parecer, por los todos los integrantes: Louis, Zayn, Niall y Harry Styles.