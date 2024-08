Desgarrador testimonio de uno de 'Los Patojos' tras muerte de su mamá: "Pido investigar"

‘Los Patojos’, se convirtieron en un fenómeno viral en las redes sociales.Su fama se debe a su autenticidad, su humor y sus divertidos videos que muestran la vida en el campo. Pero hoy, esta familia campesina está viviendo una situación dramática tras la muerte de su madre, una campesina como ellos.

La tragedia golpeó a la familia cuando su madre fue encontrada muerta en su casa.Las autoridades sospechan de un posible suicidio, pero Los Patojos tienen la sensación de que algo más sucedió y están pidiendo ayuda para investigar la muerte de su madre.

En la finca La Palma de la vereda Arciniegas fue encontrada sin vida de Ariza Quiroga, la reconocida madre y protagonista de muchos de los videos de los influencers santandereanos .

Andrés Ortiz, integrante de ‘Los Patojos’ e hijo de Yenny Ariza, habló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de la misteriosa y repentina muerte de su madre. Además, pidió a la Fiscalía investigar y que el caso no quede impune.

"Destrozados, totalmente devastados, sorprendidos. La verdad es que de sacar sonrisas a estar pasando por esta situación, la incertidumbre, el saber ¿que pasó? De estar el día domingo todos como familia, reunidos grabando el último video, la última foto familiar. Ese día la pasó lo más contenta, como siempre era ella y hoy en esta incertidumbre" dijo Andrés.

Publicidad

Jenny Ariza, mamá de Los Patojos Foto: Facebook Don Gildardo y Familia

Varios tropiezos en su camino en las redes

Durante cuatro años, Los Patojos han enfrentado muchas adversidades para cumplir su sueño de ser reconocidos en las redes sociales. A pesar de que no tenían los recursos ni el conocimiento técnico, grababan videos con sus teléfonos de baja calidad y los subían a Instagram y Youtube. Pero lo que empezó como una forma de divertirse y mostrar la vida en el campo, se convirtió en un fenómeno viral que atrajo miles de seguidores. Por eso habló del papel importante de su mamá.

Publicidad

"Ella fue la primera que creyó en nosotros, la primera que nos vio, que cuando salíamos al pueblo a grabar mucha gente nos decía locos gente sin oficio, nos decía que nunca íbamos para ningún lado. Nos hicieron mucho daño, mucha envidia, pero nosotros seguimos luchando por este sueño. Pido a la Fiscalía que investigue, que esto no quede impune"

Yenny Judit Ariza Quiroga, de Los Patojos Foto: captura de video de YouTube

Sin embargo, esta fama repentina también trajo problemas. La página de Los Patojos fue sancionada varias veces debido a infracciones de copyright y a denuncias de otras páginas grandes. A pesar de esto, Los Patojos siguieron luchando por su sueño y lograron recuperar su página recientemente.

"Ella hacía sus artesanías, era artesana. Ella podía estar enferma y grababa, amaba grabar. Nsotros somos del campo. No sabemos mucho del tema de redes, la verdad, todo lo hemos aprendido a los golpes. Nos han sancionado muchas veces la página por contenido de copyright y por contenido de hasta muchas veces páginas grandes de otros creadores hacen que los videos de uno se censuren", resaltó Ortiz.

Y agregó, "Mi abuelo fue el que la encontró, la encontró muerta, todo es materia de investigación. Tengo en mi corazón la corazonada que me dice que algo pasó y que tenemos que investigar algo que tenemos que hacer que no se puede quedar así. El día anterior estuvimos grabando , ella se despidió y me dio la bendición" .

Publicidad

¿Qué pasará con Los Patojos?

A pesar del dolor y la incertidumbre, Los Patojos no piensan abandonar sus sueños. Quieren cumplir el sueño de su madre de alcanzar los cien mil seguidores en Youtube y seguir haciendo reír a la gente.

Hoy, Los Patojos están devastados, pero piden a sus seguidores que los sigan apoyando y acompañándolos en esta difícil situación. También hacen un llamado a que se valore y se cuide a la familia, ya que nunca se sabe cuándo se pueden perder a nuestros seres queridos.

Publicidad

A pesar de todo, Andrés mencionó Los Patojos seguirán adelante, recordando el amor y la alegría que su madre les dio. Su sueño es honrar su memoria y seguir haciendo reír a la gente, demostrando que los sueños se pueden cumplir, incluso en el campo.

Escuche la entrevista completa acá: