Así reaccionaron seguidores de ‘Los Patojos Humor’ por trágica muerte de su mamá

Una lamentable noticia conmocionó las redes sociales en las últimas horas. Yenny Judit Ariza Quiroga, madre de ‘Los Patojos’fue encontrada sin vida en una finca de zona rural de Santander. Estas son las hipótesis de las autoridades.

En la finca La Palma de la vereda Arciniegas fue encontrada sin vida de Ariza Quiroga, la reconocida madre y protagonista de muchos de los videos de los influencers santandereanosconocidos como ‘los Patojos’, quienes se hicieron populares por hacer parodias de cómo es vivir en el campo.

Uno de sus hijos, Andrés Ortiz, fue quien informó sobre la situación a través de un video publicado en redes sociales.

“Mi mamá apareció muerta, me acaban de llamar que mi mamá se murió. No sabemos cómo. No sé qué le hicieron. Me acabó de llamar mi hermano para decirme que se había muerto”, dijo entre lágrimas el creador de contenido.

Añadió que no entiende qué fue lo que pasó pues un día antes, el pasado domingo, su madre se veía feliz e incluso habían grabado un video.

“No es mentira, mi mamá se murió. Se me derrumbó todo, ahora sí”, agregó el popular influencer

Los patojos humor. Foto: 'Los patojos'

Así reaccionaron seguidores de ‘Los Patojos Humor’

La trágica muerte de Ariza Quiroga fue una desgarradora noticia para sus seguidores, quienes expresaron su pesar en redes sociales. La Policía de Santander informó a Vanguardia que las causas del deceso están siendo investigadas.

“Lo siento mucho”; “Fuerza muchacho, que la vida te acompañe,ñ y te da valentía”; “No hay palabras suficientes para un momento tan triste”; “cuanta falta de empatía, cada vez menos sensibilidad” y “los santandereanos lamentamos esta pérdida”, fueron algunos de los mensajes.

‘Los Patojos’, quienes han ganado popularidad en los últimos cuatro años, se han destacado por sus videos humorísticos que retratan las vivencias del campo colombiano, logrando conquistar a miles de seguidores en diversas plataformas digitales.