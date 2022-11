Director Carlos Moreno, con ‘Liveforever’, participa en el festival de Sundance

Robert Redford, que defendió la libertad de expresión tras el ataque contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo.

Ganador de dos Óscar, Redford afirmó que el atentado contra el semanario perpetrado por un comando yihadista, que dejó 12 muertos, fue una "señal de alarma" para todos los que defienden la libertad de expresión, incluidos los cineastas que durante 11 días participarán en el festival.

"Creemos en la diversidad, la libertad de expresión es fundamental para nosotros. (En Sundance) hay muchas películas que molestan a otras personas, pero está bien, es diversidad", apuntó el actor durante una rueda de prensa en la estación de esquí de Park City (centro-oeste de Estados Unidos).

Esta libertad "es atacada en varios lugares, no solo en París", y por tanto constituye una "señal de alarma" para todos los artistas del mundo que dicen ejercerla, afirmó Redford.

Sundance, el mayor festival de cine independiente, "intenta crear un ambiente seguro para los cineastas".

Alrededor de 200 películas serán proyectadas hasta el 1 de febrero, incluidos documentales y cortos.

"What Happened, Miss Simone?", una biografía sobre la leyenda del jazz Nina Simone, es la encargada de dar el pistoletazo de salida a 11 frenéticos días de festival.

El primer día de cartelera también incluye "How to Change the World?", sobre la creación de Greenpace, y "The Bronze", un documental sobre un exgimnasta.

Sundance, que recibió este nombre por el famoso personaje de Redford en el clásico "Butch Cassidy and the Sundance Kid" (1969), se ha convertido además en el lugar donde las películas independientes comienzan su carrera hacia el Óscar.

"Boyhood" y "Whiplash", que en febrero se juegan varias estatuillas doradas -entre ellas la de Mejor película- y ganaron varios Globos de Oro hace unas semanas, fueron estrenadas en este festival hace 12 meses.

La 31 edición de este festival es doblemente emocionante para Redford, que el viernes estrena "A Walk in the Woods", basado en el libro homónimo del escritor estadounidense Bill Bryson.

El veterano actor intentó durante años que Paul Newman, muerto en 2008 a los 83 años, se uniera a la película, un largo viaje por las montañas Apalaches.

Pero la salud de Newman fue determinante. "Me dijo: 'Mira Bob, a mi edad no creo que pueda hacer esto'. Así que tuvo que renunciar a ello", confesó Redford.

A continuación algunas películas a tener en cuenta en esta edición de Sundance, incluidos varios proyectos latinoamericanos:

- "Liveforever" (Colombia-México), de Carlos Moreno: Inspirada en la novela "Que viva la música", de Andrés Caicedo, este film cuenta la historia de una adolescente que abandona su casa.

- "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief": El ganador del Óscar Alex Gibney expone en este documental a la Iglesia de la Cienciología, basándose en el libro del premio Pulitzer Lawrence Wright, traducido al español por la editorial Debate como "Cienciología: Hollywood y la prisión de la fe".

- "Last Days in the Desert": Ewan McGregor interpreta a Jesucristo --y al Demonio-- en un capítulo bíblico imaginario de sus últimos cuarenta días de ayuno y plegaria en el desierto.

- "(T)ERROR": Este film tiene un acceso sin precedentes a una operación encubierta de antiterrorismo, que revela las "pantanosas justificaciones" detrás de tales acciones a través de un informante del FBI.

- "3 and 1/2 Minutes": Sobre las recientes protestas que se desataron tras los asesinatos de jóvenes negros desarmados a manos de oficiales de policía blancos. La cinta se concentra en la muerte en noviembre de 2012 de un muchacho de 17 años.

- "Being Evel": Una perspectiva íntima de la vida del emblemático actor de dobles Robert "Evel" Knievel, del director ganador de un Óscar Daniel Junge.

- "Cartel Land" (EEUU-México): El director Matthew Heineman retrata la labor de los policías que luchan a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México contra los cárteles de la droga.

- "Western" (EEUU-México), de Bill y Turner Ross: Cuenta cómo las ciudades fronterizas de Eagle Pass (Texas, EEUU) y Piedras Negras (Coahuila, México) cambian cuando cae la noche.

- "The Second Mother" (¿Que Horas Ela Volta?) (Brasil), de Abba Muylaert: Val deja a su hija Jessica al cuidado de unos familiares para irse a trabajar como niñera en Sao Paulo.

- "H." (EEUU-Argentina), de Rania Attieh y Daniel García: Dos mujeres se vuelven locas después de que un meteorito cae en Nueva York.

AFP