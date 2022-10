Discos vinilo baten récord de ventas en 20 años

Las ventas de discos vinilo en Gran Bretaña están alcanzando su mejor nivel en cerca de 20 años en 2014, impulsado por Arctic Monkeys y Jack White según las cifras recabadas por la Official Charts Company.

Cerca de 800.000 microsurcos negros se han vendido en lo que va de año, cifra que supera los 780.000 de 2013.

Si la tendencia se mantiene hasta diciembre, las ventas podrían superar el millón de ejemplares, que sería el mejor resultado anual desde los 1.083.206 vinilos del año 1996. El vinilo del año entonces fue "The Score" de The Fugees.

En 2014, el álbum "AM" de Arctic Monkeys, el más vendido en 2013, sigue figurando en primer lugar. El grupo de rock también ocupa el décimo puesto con el álbum "Whatever People Say I Am That's What I'm Not".

La plata es para "Lazaretto" de Jack White y el bronce para "Definitely Maybe" de Oasis.

Led Zeppelin ocupa tres de los diez primeros lugares con sus álbumes "Led Zeppelin" (5º), "Led Zeppelin III" (7º) y "Led Zeppelin II" (9º).

En esa lista de los diez más vendidos, que no contiene ningún disco de 2014, están Pink Floyd y su "Dark Side of The Moon" en octava posición.

"Los vinilos se consideraron un tiempo los subproductos de una época obsoleta pero es un formato floreciente de vuelta en la era digital", declaró Lynne McDowell, la portavoz del BPI, que representa la industria musical británica.

"En un mundo cada vez más digitalizado, parece que los aficionados a la música siguen buscando un producto tangible con dibujos originales, alta calidad de audio y un sonido puro", añadió.

AFP.