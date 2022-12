Distrito no cree que exista ‘organización’ de habitantes de calle en Bogotá

Miriam Estela Cantor González, subdirectora para la adultez de la Secretaría Distrital de Integración Social, aseguró en los micrófonos de Vive Bogotá que no cree que exista una ‘organización’ de habitantes de la calle en la capital del país dispuesta a generar caos y disturbios.



Según Cantor, es muy difícil organizar a los habitantes de calle y lograr que tengan disciplina, por lo que no podría haber una organización.



“Me sorprende que hablen de organización porque las características de vida de un habitante de la calle son muy particulares, un habitante de la calle no tiene disciplina y para que haya una organización debe haber disciplina”, manifestó.



La subdirectora para la adultez en la Alcaldía también comentó que aunque saben que no han acabado el proceso de integración con los habitantes de calle, sí hay un avance importante.



“Con el nuevo Plan de Desarrollo estamos procurando que los habitantes de la calle ya no se vean en una situación de autocuidado únicamente sino que además participen de actividades grupales, estamos en ese proceso, no le voy a decir que ya lo logramos”, explicó.



Finalmente, dijo que los habitantes de la calle ahora permanecen mínimo 8 horas dentro de un centro de atención, pero que “hay muchos que no quieren ir porque están teniendo ofertas mejores en otras partes de la ciudad, donde les dan ofertas inmediatistas de los ciudadanos”.