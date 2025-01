DJ Exotic duró 20 minutos muerto; Marcela Reyes reveló detalles de su recuperación

DJ Exotic , quien fue gravemente herido en un tiroteo en un motel en la vía Cali-Jamundí, ha sorprendido con su milagrosa recuperación después de haber estado al borde de la muerte. Su expareja, Marcela Reyes , compartió detalles sobre su paso por la UCI y la difícil tarea de explicarle la situación a su hijo.

Hace unos días, DJ Exotic publicó un video en el que muestra su progreso tras meses de hospitalización y rehabilitación. En una entrevista con el programa 'Impresentables de Los 40', Marcela Reyes reveló cómo vivió los momentos más críticos del estado de salud de su expareja.

Dj Exotic está en UCI en Bogotá. Captura de redes sociales

"Humanamente, no había manera, empezando que él duró 20 minutos muerto, sin signos vitales, y si pasaba, era que iba a quedar con muerte cerebral", señaló Reyes, quien a pesar de su historial personal con el DJ, decidió estar a su lado durante todo el proceso.

Uno de los aspectos más duros para la DJ fue explicar lo sucedido a su hijo de casi siete años. Inicialmente, le dijeron que su padre había sufrido una caída, pero con el tiempo, los niños en su colegio comenzaron a comentarle que su padre había muerto. Esta situación generó un reto emocional para Reyes, quien buscó la mejor forma de afrontar el tema con el menor.

Marcela Reyes - Dj Exotic Foto: Instagram

El apoyo incondicional de Reyes no pasó desapercibido para DJ Exotic, quien le expresó su gratitud públicamente. "Esta mujer me ha probado finura toda mi vida, te pedí y te vuelvo y te pido nuevamente en público, me has demostrado mucho el valor de la familia. Te amo para toda la vida, Marcela Reyes", escribió el DJ en sus redes sociales.

Según Marcela, desde que Exotic recobró la conciencia, ha manifestado su amor de manera constante, incluso a través del vidrio de la UCI cuando ella lo visitaba.

El 3 de noviembre de 2024, DJ Exotic resultó gravemente herido en un tiroteo ocurrido en el motel Rey de Corazones, donde se celebraba una fiesta privada tras un concierto de Arcángel en Cali. En el hecho, una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada.

El evento contaba con aproximadamente 200 asistentes, y tras las investigaciones, las autoridades lograron capturar a dos presuntos responsables de los hechos.

Actualmente, Exotic DJ continúa en proceso de recuperación, mientras su caso sigue en investigación por parte de las autoridades competentes.