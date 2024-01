Un DJ decidió llevar la experiencia del transporte público a un nivel completamente nuevo al convertir un articulado de TransMilenio en el escenario de una fiesta de música electrónica en vivo.

Equipado con una tornamesa portátil y unos auriculares, este joven creador DJ, cuya identidad aún no ha sido revelada, decidió transformar la monotonía del transporte público en un espectáculo inolvidable. Los pasajeros de TransMilenio fueron testigos de una actuación en vivo, mientras el joven llenaba el biarticulado con diferentes ritmos y géneros musicales.

El video de esta insólita presentación se ha vuelto rápidamente viral en las redes sociales, mostrando el asombro y la diversión de los pasajeros. Algunos grabaron el momento con entusiasmo, mientras que otros simplemente se dejaron llevar por la inesperada fiesta en TransMilenio.

Estas imágenes, que han circulado ampliamente en plataformas como Instagram y X, antes Twitter, refuerzan la idea para muchos de que TransMilenio es más que un simple medio de transporte.

Este es el video:

Con casi 10.000 'me gusta', miles de comentarios y más de 280.000 reproducciones, el video ha generado una respuesta abrumadoramente positiva en las redes sociales. Los usuarios han elogiado la originalidad del DJ, sin embargo, muchos otros se han mostrado molestos, ya que consideran que un bus de sistema de transporte público no debería utilizarse para esos casos.

"Que valiente andar con eso afuera", "No lo dejan dormir a uno", "Como para ir con sueño", "Nunca me tocan esas rutas 😂😂🥰🥰🥰 que nota", "¡Súper! Que chimba sería encontrarlo en la ruta que tomo", "Salir a molestar a la gente", "De lo que me perdí", son algunas de las reacciones de los internautas por el hecho.

