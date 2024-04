Documental 'Operación Esperanza': este es el tráiler oficial; conozca la fecha de estreno

El documental "Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas", está listo para cautivar a audiencias de más de 240 países y territorios con una historia basada en hechos reales que desafía los límites de la supervivencia humana.

El tráiler oficial ya fue lanzado, y revela los detalles de una hazaña extraordinaria donde cuatro niños no sólo sobrevivieron a un accidente aéreo, sino que también resistieron 40 días solos en la selva.

¿Cuándo se estrena el documental?

La historia, que conmocionó y cautivó al mundo, se remonta al 1 de mayo de 2023, cuando un pequeño avión se estrelló en lo profundo del Amazonas, dejando a cuatro niños luchando por sobrevivir en un entorno hostil y desconocido. Pasaron 40 días solos en la selva antes de ser rescatados el 9 de junio.

Este documental, "Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas",narra de manera vívida y emocionante cómo se llevó a cabo el rescate, destacando la primera operación conjunta entre el Ejército Nacional y los rescatistas indígenas. La historia se estrenara el próximo 26 de abril.

Producción de alto nivel

Producido por Emporium Productions y dirigido por Tom Cross, conocido por su trabajo en "Inside the World’s Toughest Prisons" y "Extreme Tribe: The Last Pygmies", este documental promete sumergir al espectador en una historia de coraje, determinación y esperanza. El guión y la producción ejecutiva estuvieron a cargo de Emma Read, con Dollan Cannell como showrunner y Oliver Schmieg como productor.

El documental cuenta con testimonios reales de las personas involucradas en la operación de rescate, incluyendo al Brigadier Pedro Sánchez, Comandante del Comando Conjunto de Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas del Ejército de Colombia, quien lideró la "Operación Esperanza"; Eliecer Muñoz, líder indígena y miembro de la Guardia Indígena que encontró a los niños; y familiares como Dairo Mucutuy, tío de los niños, Fátima Valencia, abuela de los niños, Yeritza Mucutuy, tía de los niños, y Luis Acosta, Coordinador Nacional de la Guardia Indígena, entre otros.

Foto: Captura de video de Noticias Caracol.

¿Quién narra la historia del documental Operación Esperanza?

La narración de esta historia de valentía y perseverancia estará a cargo de Gloria Emilse Martínez Perea, más conocida como Goyo, la talentosa cantante, productora y cofundadora de ChocQuibTown. Con su voz característica, Goyo guiará a los espectadores a través de esta increíble odisea de supervivencia.

"Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas" se suma al catálogo de Prime Video, enriqueciendo la plataforma con una historia que cautivará a millones de espectadores en todo el mundo.

Con esta nueva adición, Prime Video busca una amplia gama de contenido diverso y emocionante. En este caso, un documental que revelan historias verdaderamente extraordinarias. "Operación Esperanza: Los niños perdidos en el Amazonas" promete ser una experiencia emocionante y conmovedora que nadie se querrá perder, pues la sensibilidad y emocionalidad estarán a flor de piel.

Este es el tráiler oficial: