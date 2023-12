“El papá de los niños me amenazó de muerte”: dueño de la aerolínea que transportaba a los Mucutuy

El 1 de mayo pasó a la historia en Colombia tras el accidente aéreo en las selvas del Guaviare que dejó tres muertos y cuatro niños desaparecidos, los hermanos Ranoque Mucutuy. Los menores inexplicablemente sobrevivieron a los peligros y embates de una espesa selva, sin comida, sin provisiones y sin sus padres.

Tras la muerte de su mamá en el accidente, los hermanos Mucutuy recorrieron la selva y fueron encontrados a más de un mes después de la tragedia de la aeronave que los transportaba. Luego de eso las historias que se conocieron de la vida de los menores resultaron en casos de violencia y hasta en un presunto abuso del padre de dos menores que aún se encuentra en investigación.

Pero un testimonio que se desconocía hasta el momento destapó detalles inéditos de esta tragedia que conmocionó y que tuvo en vilo a Colombia. Las palabras de Fredy Ladino, dueño de Avianline, la aerolínea que transportó a los hermanos Mucutuy, generaron reacciones por parte de los televidentes del capítulo de Los Informantes que emitió una entrevista con el capitán que, hasta hoy, no se recupera de los coletazos que dejó este infortunado hecho.

Ladino, quien era un camionero orgulloso de su oficio, siempre tuvo el sueño de ser piloto y tras varios esfuerzos logró tener un reconocimiento como empresario, pero la vida le tenía guardada una trágica historia de la que no se ha recuperado. Habló por primera vez en el programa, contó cómo ha sido su vida desde el pasado 1 de mayo y aseguró no ser responsable del accidente.

“Hemos analizado mucho este accidente, hemos mirado y la velocidad con la que entró la nave a los árboles, el golpe que se dieron de no sé a cuántos kilómetros por hora contra el mundo, es inexplicable como quedaron vivos”, fueron las primeras palabras de Ladino en la entrevista.

Niños encontrados en la selva del Guaviare Foto: Fuerzas Militares

El capitán confesó que el avión en el que viajaron los hermanos Mucutuy ya había tenido una emergencia, pero aclaró que se reparó bajo los protocolos y el beneplácito de las autoridades, incluso, compartió un video donde él y el capitán Murcia, que murió en el accidente del 1 de mayo en las selvas del Guaviare, y la aeronave parecía en perfectas condiciones.

“Este avión había tenido un incidente que se llama arborizaje y no les pasó ni un rasguño a las tres personas que iban ahí y al avión lo sacamos de la selva, lo llevamos a la Aerocivil y se le hace la comprobación de que todo estaba ok”, indicó.

El dueño de la aerolínea contó quién era el capitán Murcia y señaló que desde hacía tres años trabajaba como vendedor de empanadas y que lo contrató por su gran experiencia volando sobre la Amazonía colombiana; aunque, según él, tenía la condición extraña de no se sociable con quienes volaba. Sobre el accidente indicó que tuvo días difíciles, su relación familiar se deterioró y la angustia no desapareció ni siquiera al encontrar la nave siniestrada.

“Todos los días nos llamaban tres o cuatro videntes a decirnos que los niños están vivos, los niños están muertos, encuéntrelos por acá, por allá y nos describían la selva. Había momentos de desesperanza...había muchas hipótesis, que había una tribu que llamaban 'Los no contactados', que la guerrilla los tenía, pero no creo. Había algo raro que yo dentro de mí pienso y es que, los niños huían de algo o alguien, porque los niños cuentan que ellos no se dejaban encontrar”, indicó.

Rescate de menores de la selva del Guaviare. Foto: Captura de pantalla video Fuerza Aérea.

“El papá de los niños Mucutuy me amenazó de muerte”

A pesar de que los niños hoy están bien y parece que van a tener un futuro prometedor, la suerte del capitán Ladino no se ve igual, pues contó que Manuel Ranoque , padre de dos de los pequeños, lanzó fuertes acusaciones en contra de él y que prácticamente lo sentenció a muerte tras culparlo del accidente.

“No se preocupe que usted tiene hijos y tendrá que ver morir a sus hijos. Eso si se lo digo de frente, si usted nos declaró la guerra, guerra tiene conmigo”, fueron las fuertes palabras de Ranoque en contra el capitán Ladino.

Manuel Ranoque Foto: Blu Radio

“A mí me cambió la vida, me destruyó todo. Los bancos me cerraron las puertas porque soy un riesgo para prestarme por las demandas...el papá de los niños en unas grabaciones me amenazó de muerte y me dijo que yo le había quitado el aceite y la gasolina al avión. Yo no he matado a nadie simplemente fue un accidente y Dios no me ha abandonado y tenemos que seguir”, indicó

Finalmente, se conoció que el capitán Ladino ha colaborado en las investigaciones del siniestro para determinar las causas reales del accidente, se espera que en el primer trimestre del 2024 se conozcan las conclusiones.

Vea el capítulo completo acá: