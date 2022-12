Donar sangre no engorda, eso es un mito ciudadano: Cruz Roja

El doctor Fernando José Cárdenas, director de la Cruz Roja Colombia, explicó en Blu Radio la importancia que tiene para el país la donación de sangre y aprovechó para desmentir algunos mitos al respecto.



Cárdenas dijo lo ideal es que quinees decidan donar lo hagan máximo dos veces al año con una tiempo de espera de 6 meses entre cada donación.



También señaló que es falso que las personas que donen sangre se engorden y calificó esto como un mito urbano alejado de la realidad.



Sobre los beneficios, aseguró que es una actividad bastante saludable pues el organismo renueva la sangre que se dona, algo que contribuye, en gran medida, a la salud del cuerpo humano.



“Es bueno para la salud donar sangre, es saludable, se renueva la sangre que se ha donado, y una cosa muy importante, hay que quitar el imaginario que donar sangre produce efectos adversos como engordar, no son más que mitos ciudadanos, es un procedimiento que no genera ningún tipo de complicación”, señaló el especialista.



Explicó que quienes deseen donar sangre deben llenar una encuesta bajo la gravedad de juramento en la que certifican que su estado de salud es óptimo y que no sufren ninguna enfermedad infectocontagiosa, situación que es corroborada con la donación.