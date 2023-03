Doritos no volverá a contratar a Westcol tras polémica por comentarios homofóbicos

El streamer colombiano Westcol, quien es uno de los más vistos y populares en la plataforma Twitch , perdió su contrato de publicidad con la marca Doritos Colombia.

Esto luego de que el influencer se viera envuelto en una polémica por sus declaraciones tildadas en redes sociales como homofóbicas.

El video, que se viralizó en otras redes sociales, fue de sus directos de la plataforma Twitch en donde se refirió a la comunidad LGBT, que, según él, "respeta mucho".

"Pueden decirme lo que quieran bro, pero eso no va conmigo. Ah Westcol es un homofóbico, cero perro; o sea, que hagan sus mier* y que el man sea caco*, pero que no me traiga otro man ni por el pu*, pues, enciendo a esa gonorr* a balín. Si le gusta tanto que le den por ese cu*, le hago otros 17 huecos para que le den. Uy papi, lo fulminó a balazos. Que no venga por acá a joderme la vida", fueron las palabras del influencer antioqueño que provocaron una avalancha de críticas.

"Lo enciendo a balin y le hago otros 17 huecos, lo fulmino a balazos" ; dice el homofobico creador de contendino Westcol pic.twitter.com/n8A3e4Mjei — LaKmoreno (@Lakmoreno0) March 27, 2023

Doritos Colombia elimina contenido con Westcol

A través de sus stories en Instagram, la marca de Doritos en Colombia emitió un comunicado en el que informa que ya no contratará al streamer paisa en futuras campañas y eliminó de sus redes sociales colaboraciones pasadas.

"Desde Doritos Colombia promovemos la autenticidad, defendemos la autoexpresión, celebramos la diversidad y la lucha por la igualdad. En este sentido, las recientes actuaciones del influenciador mencionado en los comentarios de nuestras redes, no están alineadas con nuestros valores y principios de marca. Por esta razón, hemos eliminado las publicaciones que lo involucran y no volveremos a contar con sus servicios para futuras campañas", señaló la marca.

Pantallazo Instagram Doritos Colombia

Su exnovia, Aida V. Merlano también reaccionó

Una de las voces que se han pronunciado del tema, la de su exnovia Aida V. Merlano, quien a través de su cuenta de Instagram salió a hablar y defendió a la comunidad LGBT para que no sea denigrada ni "por estúpidos" ni "por religiosos".

"No me quiero imaginar el dolor tan grande que viven las personas que tienen que enfrentarse al mundo porque decidieron amar a alguien de su mismo género, personas, que se sienten incómodas en su piel (...) Nunca permitas que alguien te enjuicie, ni por estupidez, ni por religión ", manifestó Aida V. Merlano en sus redes sociales.

Ante esta situación, el influencer también ha hablado y aseguró estar cansado de que lo "funen", además, pidió perdón a quienes haya lastimado con sus comentarios.

