Cambian fecha de regreso a clases: anuncian ajuste por nuevo festivo de julio

El regreso a clases después de las vacaciones de mitad de año tendría algunos ajustes en 2026 debido a la creación de un nuevo festivo en todo el territorio nacional. Cabe destacar que las fechas dependerán de la decisión de cada ciudad y departamento, por lo que padres de familia y estudiantes tendrán que revisar el nuevo calendario establecido por las secretarías de Educación.

El ajuste se debe a la creación de la Ley 2578 de 2026, la cual estableció que cada 9 de julio será festivo nacional en homenaje a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá. Sin embargo, como en este año 2026 el festivo cae un jueves, el descanso se trasladará al lunes 13 de julio, lo que hará que se presenten cambios en la fecha de regreso a clases para miles de estudiantes.

Fechas de regreso a clases en colegios públicos

Los calendarios académicos no son iguales en todo el territorio nacional. Cada secretaría de Educación establece las fechas de vacaciones y retorno, teniendo en cuenta las condiciones de cada una de las regiones, así como el cumplimiento de la normativa educativa.



Para 2026, las fechas de regreso quedaron organizadas así:



El 30 de junio regresan a clases los estudiantes de Guaviare.

El 6 de julio vuelven los colegios públicos de departamentos y ciudades como Bogotá, Antioquia, Amazonas, Santander, Bolívar, Boyacá, Córdoba, Huila, Tolima, Valledupar, Villavicencio y Yopal, entre otros.

El 14 de julio regresarán los estudiantes de zonas donde el nuevo festivo del 13 de julio modificó el calendario, como Atlántico, Barranquilla, Cundinamarca, Medellín, Meta, Palmira, Putumayo, Nariño, Soledad, Tuluá y Yumbo.

El 21 de julio será el retorno para estudiantes de Buga, Ipiales, Nariño y Valle del Cauca.

El 26 de julio regresarán a clases los colegios de Jamundí y Pasto.

Foto: Organización de Estados Iberoamericanos.

La Ley 115 de 1994 establece que los colegios oficiales deben cumplir 40 semanas de actividades académicas durante el año escolar y contar con los periodos de descanso establecidos.

¿Cómo funciona el calendario escolar en colegios?

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El Ministerio de Educación señaló que las instituciones deben garantizar las semanas de estudio y organizar los periodos de vacaciones de acuerdo con las normas vigentes.

En general, los estudiantes tienen 12 semanas de vacaciones distribuidas durante el año, pero la forma en la que se reparten depende de cada institución educativa y región.

Los colegios suelen dividir estos descansos entre:



Vacaciones de mitad de año.

Receso de Semana Santa.

Semana de octubre.

Descanso al finalizar el calendario académico.

Colegios privados tienen autonomía para definir regreso a clases

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En el caso de los colegios privados, las fechas pueden variar, ya que cuentan con autonomía para organizar su calendario académico. Sin embargo, deben cumplir con la intensidad horaria anual y las semanas de estudio establecidas por la normativa educativa.

Aunque tienen libertad para definir sus fechas, muchas instituciones privadas siguen el calendario de las secretarías de Educación de cada municipio o departamento para facilitar la organización de las familias.