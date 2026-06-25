¿Cómo lograr que su hijo continúe aprendiendo inglés en vacaciones sin sentir que estudia?

Las vacaciones de mitad de año representan uno de los momentos más esperados por niños y jóvenes. Durante varias semanas dejan atrás tareas, exámenes y rutinas escolares para disfrutar de actividades recreativas, viajes o simplemente más tiempo en casa.

Sin embargo, este período también implica una pausa en el contacto constante con los contenidos académicos, lo que puede generar que algunas habilidades aprendidas durante el año pierdan práctica, especialmente en áreas como los idiomas.

Por esta razón, expertos en educación recomiendan aprovechar el receso escolar para mantener el aprendizaje de forma ligera y entretenida, evitando que los niños sientan que continúan en clases.

Una de las principales preguntas de muchos padres es cómo lograr que sus hijos sigan practicando inglés sin convertir las vacaciones en una extensión del colegio.



Beneficios de aprender inglés

Especialistas coinciden en que el secreto está en integrar el idioma a actividades cotidianas y recreativas. A diferencia de las clases tradicionales, las experiencias lúdicas e inmersivas permiten que los niños se familiaricen con el inglés de manera natural, mientras se divierten.

“Cuando los niños aprenden a través del juego, la conversación y actividades prácticas, el proceso se vuelve mucho más natural y efectivo. Las vacaciones son un momento ideal para reforzar habilidades sin la presión académica habitual”, explicó Diana Solarte, directora de Operaciones de Berlitz Colombia.

Niños estudiando. Foto: suministrada.

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Además de fortalecer el dominio del idioma, diversos estudios han encontrado que el bilingüismo puede aportar beneficios como una mejor capacidad de concentración, mayor memoria, habilidades para resolver problemas y una mayor flexibilidad cognitiva. También favorece el desarrollo de competencias sociales y comunicativas que resultan valiosas en un mundo cada vez más conectado.

¿Cómo lograr que su hijo continúe aprendiendo inglés en vacaciones?

De acuerdo con Berlitz Colombia, expertos recomiendan mantener una exposición constante al idioma, pero siempre a través de actividades que resulten atractivas para los menores. Algunas opciones son:



Ver películas, series o caricaturas en inglés.

Escuchar música, audiolibros o podcasts dirigidos al público infantil.

Leer cuentos y libros acordes a su edad.

Participar en juegos interactivos que involucren palabras o conversaciones en inglés.

Practicar frases sencillas en situaciones cotidianas, como durante las comidas o paseos familiares.

Vincularse a programas vacacionales enfocados en el aprendizaje de idiomas.

Según los especialistas, cuando los niños asocian el inglés con experiencias positivas, creatividad y diversión, suelen desarrollar más confianza para comunicarse y conservar mejor los conocimientos adquiridos.

Uso de pantallas en niños y adolescentes. Foto: imagen de archivo, Freepik.

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Asimismo, señalan que este tipo de experiencias contribuyen a reforzar la práctica oral, la comprensión y la seguridad al momento de comunicarse, sin que los participantes perciban el aprendizaje como una carga académica.

“Hoy hablar un segundo idioma es una herramienta fundamental para el futuro académico y profesional de los niños. Cada vez más familias entienden que comenzar desde edades tempranas puede abrir muchas oportunidades a largo plazo”, manifestó Diana Solarte.

