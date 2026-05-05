Cuándo salen a vacaciones los colegios públicos y privados: estas instituciones tendrán más descanso

El primer semestre del año académico está cerca de llegar a su fin y, con ello, miles de familias en Colombia ya empiezan a revisar el calendario escolar para organizar viajes, descanso o incluso actividades en el hogar. Si bien muchas personas creen que las vacaciones de mitad de año arrancan al mismo tiempo, la realidad es muy distinta.

En Colombia no existe una única fecha para el receso escolar. Cada Secretaría de Educación define su cronograma y establece cuándo terminan las clases y el día en que arrancan las vacaciones, así como su duración a mitad de año. Por ello, el calendario puede variar según la ciudad.



Cuándo salen a vacaciones los colegios públicos

Estudiantes de colegio en Colombia. Foto: Alcaldía de Bogotá.

La mayoría de los colegios oficiales saldrán de vacaciones desde el 15 de junio. Por su parte, en gran parte del país las vacaciones se extenderán hasta el 5 de julio. Eso quiere decir que los estudiantes tendrán tres semanas de descanso. Ese calendario cobija territorios como Antioquia, Santander, Tolima, Cartagena, Bucaramanga, Montería, Cúcuta, San Andrés y varios más.

Eso sí, no todas las ciudades tendrán el mismo tiempo de descanso. En Caldas, por ejemplo, el receso arrancará el 15 de junio, pero irá hasta el 12 de julio. En Chía, en cambio, terminará el 28 de junio.



Por otra parte, hay ciudades donde las vacaciones iniciarán mucho después. En Bogotá, por ejemplo, el descanso irá del 22 de junio al 6 de julio. Ese mismo calendario aplicará en Boyacá, Armenia, Casanare y Manizales.

En Medellín, Barranquilla, Atlántico y Cundinamarca, las vacaciones también comenzarán el 22 de junio, pero se extenderán hasta el 12 de julio.

Más adelante entrarán en receso los estudiantes de Valle del Cauca, Buga e Ipiales, que saldrán el 29 de junio y regresarán el 19 de julio. En Meta, aunque el inicio será el mismo, las clases volverán el 12 de julio.

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Hay ciudades que tendrán el descanso aún más tarde. En Pasto, las vacaciones serán del 6 al 26 de julio, mientras que en Buenaventura irán del 13 de julio al 2 de agosto.



Vacaciones en colegios privados y docentes en Colombia

En el caso de los docentes y directivos, generalmente las fechas suelen coincidir con las de los estudiantes, aunque en muchos casos tienen una semana menos de descanso.

Por su parte, los colegios privados tienen calendarios propios. Aunque muchos se alinean con las fechas oficiales de su ciudad, otros tienen la autonomía de elegir sus periodos académicos, siempre y cuando se cumpla con el Decreto 1075 de 2015, en el cual se establece que deben cumplirse 40 semanas lectivas en el año.