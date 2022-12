Debemos enseñar a jóvenes a tener su propio criterio: rectora del Gimnasio Femenino

Este año, el colegio Gimnasio Femenino, uno de los más reconocidos del país, completa 90 años formando jóvenes mujeres. Su directora, Marcela Junguito, de 37 años, estuvo en Mesa BLU hablando sobre la formación de los jóvenes en las épocas actuales, los retos de dicho trabajo y la responsabilidad compartida entre docentes y padres en pro del futuro de Colombia.



“Hoy en día es más fácil educar a las niñas, esto porque son más inteligentes, están conectadas con el mundo y eso hace que trabajar con ellas sea más dinámico”, dijo la joven directora para quien asumir un reto de tal magnitud representa un desafío motivante.



Según Junguito, debe haber claridad en los límites que se ponen a los jóvenes para educarlos bien, ser coherentes y claros, pues eso les forma hábitos. “Es muy importante la disciplina, no entendida como obediencia, sino como cumplir los propósitos, ser organizados, constantes, perseverantes y resilientes”, aclaró.



Para la directora, el propósito y la clave para formar estudiantes empoderadas y líderes está en enseñarles a tener criterio saber utilizar la información que se les brinda, poner en práctica las bases que se les entrega. Aclaró que una de las estrategias del colegio para lograr ese objetivo es brindarles ejercicios que permitan desarrollar la agilidad para el aprendizaje de temas nuevos.



“Saberse la información de memoria, hoy día no sirve para nada, porque la encontramos en cualquier lado, siempre está ahí, debemos enseñarles a saber qué hacer con ello, lo cual cambia las dinámicas tanto del docente como del estudiante”, apuntó.



Finalmente, Junguito alertó sobre la importancia del acompañamiento de los padres en la formación de los jóvenes. “Debemos como padres y orientadores ser muy prácticos y tener claros los controles que debemos hacer para evitar que caigan en peligros”, finalizó.



